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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زوجة مروان محسن تثير الجدل بجمالها.. شاهد

صدى البلد

نشر مروان محسن مهاجم نادي فيوتشر، صورا جديدة برفقة زوجته، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

 

وظهرت زوجة مروان محسن بإطلالة ملفتة مرتدية جمبسوت  باللون الأسود مكشوف من الامام و نسقت معه حذاء ذات الكعب العالي باللون الأسود.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

 

هنأ الفنان إسلام جمال، اللاعب مروان محسن مهاجم فيوتشر، بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

وشارك إسلام جمال صورة تجمعهما معا عبر خاصية استوري وعلق: "كل سنة وانت طيب اخويا".

 

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زوجة مروان محسن اللاعب مروان محسن مروان محسن وزوجتخ

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