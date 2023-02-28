الصومال: مقتل 10 عناصر من ميليشيات الخوارج في هيران

أعلنت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية، اليوم /الثلاثاء/، مقتل 10 عناصر من ميليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة هيران.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن قوات جهاز الأمن والمخابرات بالصومال تمكنت، بالتعاون مع المقاومة الشعبية والشركاء الدوليين، من قتل مسؤول الصحة وقائد ميداني بميليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة بالإضافة إلى 8 آخرين في قرية "بوروين" على بعد 23 كلم عن مدينة "جللقسي" بمحافظة هيران.

وأكد الوزارة التزام الحكومة الصومالية بالقضاء على ميليشيات الخوارج، مثمنة دور المقاومة الشعبية والشعب الصومالي في الإسراع من هزيمة الإرهاب في البلاد.

