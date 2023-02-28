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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصومال: مقتل 10 عناصر من ميليشيات الخوارج في هيران

الصومال
الصومال

أعلنت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية، اليوم /الثلاثاء/، مقتل 10 عناصر من ميليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة هيران.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن قوات جهاز الأمن والمخابرات بالصومال تمكنت، بالتعاون مع المقاومة الشعبية والشركاء الدوليين، من قتل مسؤول الصحة وقائد ميداني بميليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة بالإضافة إلى 8 آخرين في قرية "بوروين" على بعد 23 كلم عن مدينة "جللقسي" بمحافظة هيران.

وأكد الوزارة التزام الحكومة الصومالية بالقضاء على ميليشيات الخوارج، مثمنة دور المقاومة الشعبية والشعب الصومالي في الإسراع من هزيمة الإرهاب في البلاد.
 

وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية ميليشيات الخوارج جهاز الأمن والمخابرات بالصومال الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة الشعب الصومالي

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