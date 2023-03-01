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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رنا رئيس: رفضت مسلسل أزمة منتصف العمر في البداية لأن التصوير خارج مصر..ريهام عبدالغفور هي من أقنعتني بقبول الدور

رنا رئيس
رنا رئيس

حلت الفنانة رنا رئيس، ووالدتها ضيوفا على الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض في برنامج " حديث القاهرة "المذاع على قناة " القاهرة والناس"، وتحدثت رئيس عن أعمالها الفنية وكواليس حياتها الشخصية .

 

كواليس خطوبة رنا رئيس في برنامج منى الشاذلي.. فيديو

رنا رئيس: فكرة أزمة منتصف العمر صادمة.. وريهام عبدالغفور سبب مشاركتي بالعمل

 

أكدت الفنانة رنا رئيس، أنها درست الإعلام وتحب التمثيل منذ صغرها، مشيرة إلى أنها كانت تفضل دراسة علم الأحياء منذ الصغر وكانت تريد أن تكون طبيبة، وبالأخص طبيبة تجميل.

وأوضحت "رئيس"، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن والدتها تقرأ الكوميكس الساخر عبر السوشيال ميديا، إلا أنها تستفيد من الإيجابي من هذه الانتقادات، مضيفة أنها تشعر بالتوتر من هذه الانتقادات، وتنزعج منها بشكل كبير.

 

ونوهت بأنها تتعامل مع شخصياتها في الأفلام والدراما على أنها جزء من الواقع، مؤكدة أنها اصطحبت شقيقتها في أول عرض للتصوير لها في 2017؛ لأنها كانت متوترة بشكل كبير جدًا.

أزمة منتصف العمر 

علقت الفنانة رنا رئيس، على أسباب رفضها المشاركة في مسلسل "أزمة منتصف العمر" في البداية قبل مشاركتها به، مؤكدة أنها رفضته لأن التصوير كان خارج مصر، ولم تعتد على السفر خارج مصر بمفردها، مضيفة: "متعودتش أكون لوحدي.. بحب أكون وسط أهلي".

 

وأوضحت "رئيس"، أن الفنانة ريهام عبدالغفور هي من أقنعتها لقبول الدور والمشاركة في المسلسل، حيث إنها تحدثت مع والدتها وأقنعتها بالدور.

 

وتابعت: "ريهام عبدالغفور وكريم فهمي وهند عبدالحليم أشعروها أنها وسط عائلتها.. رغم أنها خارج مصر وتعيش بمفردها"، مؤكدة أن تقبل فكرة المسلسل كان هو الأصعب، حيث إن فكرته صادمة ومدمرة ولا يستوعبها عقل.

كواليس خطورة رنا رئيس 

كشفت منة رئيس، الأخت الأكبر للفنانة رنا رئيس، كواليس تحضير مفاجآة خطوبة  رنا رئيس على الهواء مع الإعلامية منى الشاذلي.

 

وأوضحت "رئيس"، ، أن الجميع كان يعرف عن تحضيرات المفاجأة ماعدا الفنانة رنا رئيس، لترد رنا رئيس عليها: "أنا بحب خطيبي من وأنا صغيرة".

 

وتابعت: "أنا بتضرب بسببها، أبويا مبيحبش يضرب حد بس هي بتستفزة وبعدين بيحاول يضربها وبتيجي فيا أنا"، كاشفة عن الحركة الشريرة التي نفذتها رنا رئيس بها، قائلة: "كانت بتخيط صباعي وأنا نايمة"

رد والدة رنا رئيس على منتقدي منى زكي

علقت زينب حسن، والدة الفنانة رنا رئيس، على الهجوم على الفنانة منى زكي بسبب شخصيتها في مسلسلها للموسم الرمضاني 2023، منوهة بأنها نجمة كبيرة وفنانة بمعنى الكلمة ولا تهتم بالظهور الإعلامي.

 

وأوضحت "حسن"، أن الانتقادات السلبية توجع أي فنان ولابد أن نحترم خصوصية الفنان، متابعة :"منى مش بتعمل شخصيتها الحقيقة.. الانتقاد كله مفهوش دراما.. مش فاهم وشرير وليس به أي احترافية".

وأشارت إلى أنها ترى أن حياة الفنان والممثل صعبة جدًا وأنها تفضل الخصوصية، مؤكدة أنها ترفض حياة الممثلين والفنانين، وهي أخر مهنة من الممكن أن تفكر فيها هي العمل الفني.

 

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