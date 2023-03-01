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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كواليس خطوبة رنا رئيس في برنامج منى الشاذلي.. فيديو

رنا رئيس
رنا رئيس

كشفت منة رئيس، الأخت الأكبر للفنانة رنا رئيس، كواليس تحضير مفاجآة خطوبة  رنا رئيس على الهواء مع الإعلامية منى الشاذلي.

 

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وأوضحت "رئيس"، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجميع كان يعرف عن تحضيرات المفاجأة ماعدا الفنانة رنا رئيس، لترد رنا رئيس عليها: "أنا بحب خطيبي من وأنا صغيرة".

 

وتابعت: "أنا بتضرب بسببها، أبويا مبيحبش يضرب حد بس هي بتستفزة وبعدين بيحاول يضربها وبتيجي فيا أنا"، كاشفة عن الحركة الشريرة التي نفذتها رنا رئيس بها، قائلة: "كانت بتخيط صباعي وأنا نايمة"

رنا رئيس منى الشاذلى خيري رمضان اخبار التوك شو خطوبة رنا رئيس

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