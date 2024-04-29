شاعر غنائي: 10 آلاف سنة تاريخ الطرب في مصر

كشف الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، تفاصيل جديدة عن تاريخ مصر مع الغناء، مشيرا إلى أن يصل إلى 10 آلاف سنة.



وأضاف محمد العسيري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن سنة ١٩٠٦ ومع ظهور الاسطوانة أول شيء يمكن لمسة في الغناء بمصر، متابعا أن لا يوجد 100 كتاب في هذه المساحة.



وتابع الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، أن الغناء لا نعمل عليه بالشكل المطلوب كعلم من العلوم، لافتا إلى أن الأغنية الشعبية لها تاريخ مهم في مصر.

