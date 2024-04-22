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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تذوق كل الطبقات.. محمد دياب يكشف عن رأيه في الغناء الشعبي والمهرجانات

الفنان محمد دياب
الفنان محمد دياب

تحدث الفنان محمد دياب عن رأيه في أغاني المهرجانات، قائلاً : “ الغناء الشعبي هو تذوق كل الطبقات وفيه روح المصريين”.

وأضاف:"لا يمكن أن يتم تصنيف المهرجانات أنها مندرجة تحت طائلة الغناء الشعبي، فهي موسيقى مستقلة بذاتها  تسمى مهرجانات ولا يمكن تحميلها على تصنيف الغناء الشعبي ".

وأكمل خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة   “ ON":"  أغلب مؤدي المهرجانات الشعبية ليسوا من المغنيين، وصوتهم ليس جيدا"، متابعا:"لما بقول غناء شعبي بقول محمد رشدي أحمد عدوية حكيم  وحسن الأسمر ".

وشدد على أنه لم يترك مجال الغناء ولكنه يبحث عن الأغاني المناسبة، معقبا:"عايز أغاني احس أني عاوز اغنيها ".

وعن إفساد المهرجانات للذوق العام، أوضح: " المهرجانات مش أغاني شعبي، والمهرجانات نوع مختلف من الغناء، متابعا: معترض على نوع كلام المهرجانات، وهناك نجوم أصواتهم جيدة ويخلقون التوازن.

 

محمد دياب الفنان محمد دياب المهرجانات الغناء الشعبي حسن الأسمر محمد رشدى

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