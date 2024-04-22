تذوق كل الطبقات.. محمد دياب يكشف عن رأيه في الغناء الشعبي والمهرجانات

تحدث الفنان محمد دياب عن رأيه في أغاني المهرجانات، قائلاً : “ الغناء الشعبي هو تذوق كل الطبقات وفيه روح المصريين”.



وأضاف:"لا يمكن أن يتم تصنيف المهرجانات أنها مندرجة تحت طائلة الغناء الشعبي، فهي موسيقى مستقلة بذاتها تسمى مهرجانات ولا يمكن تحميلها على تصنيف الغناء الشعبي ".



وأكمل خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON":" أغلب مؤدي المهرجانات الشعبية ليسوا من المغنيين، وصوتهم ليس جيدا"، متابعا:"لما بقول غناء شعبي بقول محمد رشدي أحمد عدوية حكيم وحسن الأسمر ".



وشدد على أنه لم يترك مجال الغناء ولكنه يبحث عن الأغاني المناسبة، معقبا:"عايز أغاني احس أني عاوز اغنيها ".



وعن إفساد المهرجانات للذوق العام، أوضح: " المهرجانات مش أغاني شعبي، والمهرجانات نوع مختلف من الغناء، متابعا: معترض على نوع كلام المهرجانات، وهناك نجوم أصواتهم جيدة ويخلقون التوازن.



