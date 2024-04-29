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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأفريقي يعين أوهورو كينياتا لرئاسة بعثة مراقبة الانتخابات في جنوب أفريقيا

الرئيس الكيني السابق
الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا

أعلنت مفوضية الاتحاد الأفريقي اليوم الاثنين 29 أبريل 2024 تعيين الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا لرئاسة بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات في جنوب أفريقيا في مايو 2024.

وسيقود كينياتا، الذي تولى السلطة من 2013 إلى 2022، فريقا من 60 مراقبا للانتخابات المقرر إجراؤها في 29 مايو.

وهذا هو تعيينه الثاني من نوعه خلال عام، بعد تعيينه في مارس 2023، عندما قاد بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي إلى نيجيريا.

ووفقًا للاتحاد الأفريقي، تهدف البعثة إلى تقديم تقييم دقيق وغير متحيز للعملية الانتخابية، وتقييم مدى التزام الانتخابات بالمعايير الديمقراطية الإقليمية والقارية والدولية.

كما سيقدم توصيات لتعزيز الانتخابات المستقبلية مع إظهار تضامن الاتحاد الأفريقي والتزامه بتعزيز الديمقراطية والسلام والاستقرار والتنمية في جنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يصوت مواطنو جنوب إفريقيا لانتخاب المجالس التشريعية الإقليمية بالإضافة إلى البرلمان الجديد الذي سيختار بعد ذلك الرئيس القادم ويسعى الرئيس الحالي سيريل رامافوزا لولاية ثانية.

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