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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رنا رئيس: فكرة أزمة منتصف العمر صادمة.. وريهام عبدالغفور سبب مشاركتي بالعمل

رنا رئيس
رنا رئيس

علقت الفنانة رنا رئيس، على أسباب رفضها المشاركة في مسلسل "أزمة منتصف العمر" في البداية قبل مشاركتها به، مؤكدة أنها رفضته لأنه تصويرها كان خارج مصر، ولم تعتد على السفر خارج مصر بمفردها، مضيفة: "متعودتش أكون لوحدي.. بحب أكون وسط أهلي".

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وأوضحت "رئيس"، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفنانة ريهام عبدالغفور هي من أقنعتها لقبول الدور والمشاركة في المسلسل، حيث إنها تحدثت مع والدتها وأقنعتها بالدور.

 

وتابعت: "ريهام عبدالغفور وكريم فهمي وهند عبدالحليم أشعروها أنها وسط عائلتها.. رغم أنها خارج مصر وتعيش بمفردها"، مؤكدة أن تقبل فكرة المسلسل كان هو الأصعب، حيث إن فكرته صادمة ومدمرة ولا يستوعبها عقل.

رنا رئيس أزمة منتصف العمر ريهام عبد الغفور خيري رمضان اخبار التوك شو

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