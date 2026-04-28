يدرسها طلاب 2 ثانوي بدون نجاح ورسوب|5 معلومات عن مادة الثقافة المالية
فتح باب الحجز لتذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري
ننشر تفاصيل دعوى المطالبة بإنشاء المجلس القومي للرجل أمام المحكمة
تعديل تاريخي في الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مونديال 2026.. نظام جديد لمحو البطاقات الصفراء
وزير التعليم : مادة الثقافة المالية سيتم تدريسها على منصة البرمجة
البرلمان يفتح ملف الأسرة المصرية.. «تضامن النواب» تناقش قضايا محورية اليوم
فتح محفظة بـ500 جنيه للتداول في البورصة للطلاب الناجحين في الثقافة المالية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026
برلماني: 97% من مخالفات البناء خارج منظومة التصالح بسبب «نموذج 10»
تفاصيل المقترح الإيراني الجديد للسلام.. وموقف ترامب منه
3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو
وزير التعليم: مادة الثقافة المالية “مافيهاش نجاح ورسوب” وسنفتح محافظ استثمارية للطلاب
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

برلمان

350 جنيها شهريًا لا تكفي مواصلات أسبوع.. تحرك برلماني عاجل بشأن أوضاع العاملين بمراكز الشباب

أميرة خلف

تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة ، بطلب إحاطة بالمجلس موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزير الشباب والرياضة، بشأن أوضاع العاملين بمراكز الشباب بقرارات مجلس الإدارة ، وإمكانية تعديل نظام التعاقد ليصبح تعاقدًا سنويًا أو دائمًا، بما يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لتلك الأسر ، الذين يستقبلون يوميا الملايين من شبابنا فى اكثر من 4600 مركز شباب على مستوى الجمهورية.


وأوضح منصور أن هذه الشريحة من العاملين تعمل في ظل ظروف معيشية ضاغطة، دون أي ضمانات تأمينية ، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية واستقرارهم الأسرى .


وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إجمالى ما يتقاضاه بعض هؤلاء العاملين لا يتجاوز 350 او 500 جنيه شهريًا، وهو مبلغ وصفه بأنه "زهيد للغاية"، ولا يتناسب مع أي جهد وظيفي، بل لا يكفي حتى لتغطية تكاليف المواصلات لأسبوع واحد.


وأكد البرلماني أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات حول الحد الأدنى للأجور ، ومدى تطبيقه على كل العاملين بالدولة ، ويجب إعادة النظر في نظام التعاقد الحالي، والعمل على تحويله إلى نظام أكثر استقرارًا، سواء من خلال عقود سنوية أو تعيينات دائمة، بما يحقق الحد الأدنى من الأمان الوظيفي.


كما طالب منصور الحكومة ، بضرورة موافاة مجلس النواب ، بحصر دقيق بعدد العاملين بهذا النظام  في جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية ، و بيان واضح بالمخصصات المالية المطلوبة لتعديل نظام التعاقد ، مشيرا إلى أهمية وضع خطة زمنية محددة للتنفيذ.


واختتم طلبه بالتأكيد على أن تحسين أوضاع هذه الفئة لم يعد رفاهية، بل ضرورة اجتماعية وإنسانية عاجلة، لتحقيق الاستقرار لتلك الأسر.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

البطيخ

قلبها أبيض.. الزراعة تكشف حقيقة تسمم البطيخ في الأسواق

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

زلزال

لم يشعر بها أحد| زلزال يضرب مدينة مصرية.. مسؤول بالبحوث الفلكية يكشف التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة

سعر الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

السفير أحمد فاضل: باكستان تلعب دورًا مهمًا لاحتواء التوتر بين إسرائيل وإيران

الأرصاد الجوية

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026

النفط

خبير: معدلات التضخم وأسعار النفط مرتبطة بالأوضاع والتوترات

بالصور

كيا تاسمان تواجه أسوأ انخفاض بمبيعات في تاريخها

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

صادم.. سيارة شيفروليه عمرها 56 عامًا تتفوق على تسلا سايبرتراك في السرعة

سباق تسلا وشيفروليه
سباق تسلا وشيفروليه
سباق تسلا وشيفروليه

مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى .. أطباء يحذرون

مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون
مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون
مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون

علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير .. تجاهلها كارثة

علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة
علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة
علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد