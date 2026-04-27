عضو بالشيوخ: ضرورة تطوير مراكز الشباب والاستعداد المبكر للأولمبياد

أكد النائب عبد العاطي أحمد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، حرصه على المشاركة الفاعلة في مناقشات الجلسة العامة للمجلس، والتي شهدت حضور وزير الشباب والرياضة، لمتابعة خطة الوزارة في تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، باعتبارها أحد أهم أدوات بناء الإنسان المصري وصقل مهارات النشء والشباب.

وأشار النائب عبد العاطي أحمد، إلى أهمية الاستعداد المبكر لدورة الألعاب الأولمبية القادمة، من خلال إعداد كوادر رياضية قادرة على المنافسة الدولية، وتوفير بيئة مناسبة لاكتشاف المواهب ودعمها، بما يعكس صورة مشرفة للدولة المصرية في المحافل العالمية.

مواجهة ظاهرة المراهنات وحماية الشباب

وشدد عبد العاطي أحمد على ضرورة التصدي لظاهرة المراهنات التي بدأت تنتشر بشكل ملحوظ، مؤكدًا أهمية وضع آليات رقابية وتوعوية للحد منها، لما تمثله من خطر على الشباب والمجتمع، سواء من الناحية الاقتصادية أو الأخلاقية.

وأوضح أن الدور التوعوي لمراكز الشباب والمؤسسات الرياضية لا يقل أهمية عن دورها الرياضي، مطالبًا بتكثيف الحملات التثقيفية لحماية الشباب من الانجراف وراء مثل هذه الظواهر السلبية.

تنشيط الاستثمارات وتعزيز دور المناطق الحرة

وفي سياق متصل، أوضح عضو مجلس الشيوخ أنه شارك في اجتماع مهم مع وزير الاستثمار، لمناقشة خطة الوزارة في تنشيط الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأكد أهمية تعظيم الاستفادة من المناطق الحرة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على ضرورة تهيئة مناخ استثماري جاذب قائم على التيسيرات والحوافز التي تشجع المستثمرين.

دعم الصادرات وتوسيع التواجد المصري خارجيًا

وأضاف عبد العاطي أحمد أن الاجتماع تناول أيضًا سبل تنشيط مكاتب التمثيل التجاري في الخارج، لما لها من دور محوري في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة حجم الصادرات.

كما تم التأكيد على أهمية تنظيم المعارض الدولية والترويج للمنتجات المصرية، بما يعزز من تنافسيتها في الأسواق العالمية، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.