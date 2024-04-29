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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عبدالله يكشف كواليس تجربته مع الفنانين محمد رمضان وأحمد العوضي

الفنان أحمد عبدالله
الفنان أحمد عبدالله

أكد الفنان أحمد عبدالله، أنه يحب تقديم الشخصيات المختلفة، مشيرا إلى أنه لا يحب العمل على العمل بنظام واحد، كما أنه يرغب في تقدم شخصية رجل من الطبقة الفقيرة ومعاناته اليومية، لكن بشكل ايجابي ويعطي الأمل.

وقال أحمد عبدالله، خلال لقاء له مع برنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، أنه عمل مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "جعفر العمدة"، مشيرا إلى أنه يعتبر نفسه محظوظه بالعمل مع محمد رمضان، وإخراج المخرج الكبير محمد سامي.

وتابع الفنان أحمد عبدالله، أن الفنان محمد رمضان يضيف لفريق العمل الذي معه، وتعلمت الكثير منه في فن التمثيل، بينما الفنان أحمد العوضي يمثل الطموح والإجتهاد.

الفنان أحمد عبدالله الطبقة الفقيرة مسلسل جعفر العمدة محمد سامى الفنان احمد العوضي

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