عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: يوجد رصيد كافي من السلع في منافذ أهلا رمضان

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الاجتماع

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن خدمة المواطن هى هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، خاصة في ظل التحديات العالمية التي يشهدها العالم وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية بذلت جهودًا كبيرة لإحداث توازن في الأسعار بالسوق المحلي وتوفير السلع للمواطنين.


وثمن محافظ القاهرة  جهود الغرفة التجارية ومديريتي التموين والطب البيطرى وكبار التجار الذين ساهموا فى إنشاء منافذ "أهلا رمضان" بكافة أحياء العاصمة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وبأقل من مثيلاتها فى السوق، مشيرا إلى أنه يوجد رصيد كافى من السلع . 


جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة بعدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقتين الشرقية والشمالية استمع خلاله لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم  ووجه  بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها .


شهد الإجتماع د. ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ود. حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدد من رؤساء الأحياء .

القاهرة محافظ القاهرة الأسعار توفير السلع اهلا رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.. البحوث الفلكية : ماتخافوش

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

الفراخ تتراجع من جديد|هبوط مفاجئ الآن.. والبانيه يفقد 50 جنيهًا دفعة واحدة

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

شوف مصلحتك.. مارسيل كولر يبلغ لاعب الأهلي بالرحيل

هيقلب فجأة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

لقطة موسيماني.. تحذير شديد اللهجة من شوبير لمجلس إدارة الأهلي بشان كولر

تغريدة جديدة لـ العالم الهولندي: زلزال قوي خلال أيام بهذه الدولة|تفاصيل مرعبة

موضوعات متعلقة

هدية الرئيس.. محافظ القاهرة وقيادات حزب مستقبل وطن يسلمون أجهزة لـ23 عروسا

محافظ القاهرة يشهد ختام الموسم الثانى لمسابقة أوائل الطلاب

تعاون مشترك لترميم مسجد الظاهر بيبرس.. محافظ القاهرة يلتقي بسفير كازاخستان

ترشيحاتنا

نشرة الحوادث.. الداخلية تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية.. وقضايا الدولة تواصل تسلم ملفات التعيين في وظائفها

أخبار التوك شو|احذروا العاصفة تقترب ومفاجأة في حادث قطار اليونان والعالم الهولندي يطلق إنذارا جديدا

مفيدة شيحة: سهير شلبي أول من طلعني على الشاشة.. والأخيرة: انتي مشاغبة

كييف: التقارير الروسية بشأن تلقي أوكرانيا مواد مشعة مزيفة ومستفزة

الرابط متاح.. تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لـ مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

العالم الهولندي يحذر : زلزال قوي يضرب دولة عربية ..تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصف بأسوأ حادث.. شاهد اللحظات الأولى لتصادم قطارين في اليونان

تصميم جرئ ومختلف.. درة تثير ضجة بأحدث جلسة تصوير| شاهد

منها المعجنات.. أطعمة محظور تناولها على معدة فارغة

فستان سندريلا.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

فيديو

حقنة البرد قاتلة.. تفاصيل مؤلمة في وفاة 4 أشخاص بسببها

بعد أزمة العرض.. موعد وكواليس مسلسل معاوية بن أبي سفيان

خسائر تلاحق الذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم الأربعاء

بحضور الوزراء.. منى زكي تحت قبة البرلمان للمرة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ