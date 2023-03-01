محافظ القاهرة: يوجد رصيد كافي من السلع في منافذ أهلا رمضان

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن خدمة المواطن هى هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، خاصة في ظل التحديات العالمية التي يشهدها العالم وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية بذلت جهودًا كبيرة لإحداث توازن في الأسعار بالسوق المحلي وتوفير السلع للمواطنين.



وثمن محافظ القاهرة جهود الغرفة التجارية ومديريتي التموين والطب البيطرى وكبار التجار الذين ساهموا فى إنشاء منافذ "أهلا رمضان" بكافة أحياء العاصمة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وبأقل من مثيلاتها فى السوق، مشيرا إلى أنه يوجد رصيد كافى من السلع .



جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة بعدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقتين الشرقية والشمالية استمع خلاله لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم ووجه بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها .



شهد الإجتماع د. ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ود. حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدد من رؤساء الأحياء .