حقيقة العثور علي سرداب يضم غرفا أسفل حديقة أمام محكمة كفرالزيات.. صور

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية اكتشاف سرداب مكون من عدة غرف مبطنة بالطوب الأحمر علي مساحة 25 م2 أسفل حديقة عامة أمام محكمة كفر الزيات الجزئية الأمر الذي أثار فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم للدخول في حالة من الجدل حول واقعية السرداب والتشكيك في كونه اكتشافا أثريا.

من جانبه أكد المحاسب عادل داود رئيس مجلس مركز ومدينة كفر الزيات أنه يباشر تنفيذ أعمال توسعة مدخل المدينة بإزالة الحديقة أمام المحكمة استكمالاً لخطوات توسعة مدخل المدينة عقب عرض تصور أعمال التوسعة بإزالة الحديقة ونقل السوق خلفها، بما يؤدي لسيولة الحركة المرورية بمدخل المدينة.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم إزالة الحديقة أمام المحكمة، وانتهت أعمال الإزالة، في خطوات دؤوبة وسريعة لتنفيذ أعمال التطوير والتجميل بما يليق بأهل مدينة كفر الزيات.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم اكتشاف سرداب مكون من عدة غرف من الطوب لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الآثار وبالفحص والمعاينة لموقع الغرف تبين أنها ليست أثرية .



الجدير بالذكر أن لجنة أثرية تحت إشراف اكتوبر محمد زيدان أكدت أن تلك الغرف تعود إلي تاريخ حرب اكتوبر ونكسة 67 وكانت تستخدم لتأمين حياة المواطنين خلال فعاليات الحرب كمخبأ عمومي فضلا عن تخزين المؤن والأطعمة الاستراتيجية.

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