تنظيف السلاح ينهي حياة الشاب يوسف برصاصة طائشة| تفاصيل

لم يكن الشاب الجامعي، يتوقع أن تكون نهايته خلال ممارسة هوايته في تنظيف الأسلحة بصحبة أحد أصدقائه، فرغم حرصه الشديد في التعامل مع الأسلحة أثناء تنظيفها، إلا أن القدر كان له رأي أخر بعد أن خرجت طلقة بالخطأ م السلاح الذى كان ينظفه لتقضي عليه في الحال.

يوسف مصطفى شاب في مقتبل العمر، وتحديدا في العقد الثاني من عمره، أدت الطلقة التى خرجت بالخطأ من السلاح الذى كان ينظفه برفقه أحد أصداقائه إلى أغتيال أحلامه وطموحاته، ليلقى الشاب ربه عقب هذا الحادث.

تفاصيل الواقعة

شهدت مدينة طنطا مساء أمس الثلاثاء واقعة مؤسفة إثر وفاة شاب في العقد الثاني من العمر بعد إصابته بطلقة نارية عن طريق الخطأ أثناء تنظيفه لسلاح ناري مع أحد أصدقائه.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا بالواقعة من إدارة شرطة النجدة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة الشاب "يوسف مصطفى "بطلقه من سلاح ناري أثناء تنظيفه مع أحد أصدقائه.

تنظيف السلاح ينهي حياة الشاب يوسف برصاصة طائشة

تم نقل الشاب للمستشفي الجامعي لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.