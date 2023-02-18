دهسه قطار.. أب بالغربية يفارق الحياة من هول صدمات وفاة أبنائه الصغار

سادت حالة من الحزن بين صفوف الأسر والعائلات بقرية كفر الشيخ سليم بمركز طنطا بمحافظة الغربية عقب شيوع نبأ وفاة ابنهم الشاب" احمد العمروسي"أسفل عجلات قطار حال عبوره مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة ليلحق بابنه وشقيقته الرضيعة عقب وفاتهم خلال الأشهر الماضية عقب تعرضهم لوعكة صحية .

وفاة الأب الحزين بالغربية



مات الٱب دهسا أسفل عجلات قطار "طنطا _ القاهرة" حتي وافته المنية متأثرا بإصابته بـ طوارئ مستشفى طنطا الجامعي .

في المقابل كشف أحمد راشد أحد أبناء أسرة الفقيد أن الضحية تعود كثيرا عقب كل صلاة جمعة يذهب لقراءة الفاتحة والدعاء لطفليه محمد وعهد ، الذين توفيا في عمر الزهور منذ شهور إثر تعرضهما لوعكة صحية .

وتابع أن الأب علي مدار العام الماضي حتي وفاة رضيعته عهد ،ظل يناجي ربه من هول الصدمات وموت نجله الأكبر محمد ، حتي جاء الخبر عليه بوفاة صغيرته عهد في شهر نوفمبر من العام الماضي كالصاعقة، ليدخل في حالة انهيار وبكاء شديدة، و كأن الدنيا قد توقفت عن الحركة وقلبه رفض أن يدق.



الجدير بالذكر أن أهالي قرية كفر الشيخ سليم بمركز طنطا شيعوا جثمان الفقيد عقب أداء صلاة الجنازة على جثمانه بالمسجد الكبير بذات القرية حتي دفنه بمقابر أسرته .

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