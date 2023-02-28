تحت شعار "خريج مؤهل".. "علوم طنطا" تنظم ملتقى التوظيف السنوي الــ 12

د.محمود ذكى : الملتقى لربط الخريجين بسوق العمل وتحقيق التواصل الفعال بين الخريجين وأصحاب الشركات

نظمت كلية العلوم بجامعة طنطا اليوم، الملتقى التوظيفي السنوي الـ 12 لخريجى الكلية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم، والدكتورة نهال عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بأن الجامعة تحرص على تنظيم الملتقيات التوظيفية لربط الخريجين بسوق العمل، ودعم التواصل بين الجامعة وخريجيها، لإيجاد فرص عمل مناسبة لطلابها وتأهيل الطلاب والخريجين وصقل مهاراتهم، إضافةً إلى توعية الطلاب والخريجين حديثاً باحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن الجامعة تسعى دائما إلى تحقيق التواصل الفعال مع خريجيها ومؤسسات المجتمع المدني والشركات، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للدولة ودعماً لرؤية مصر 2030.





وأشار الدكتور كمال عكاشة، إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً فى تنظيم الفعاليات التى تساعد على الإرتقاء بمهارات الطلاب أكاديميا وتدريبيا، إيمانا منها بأن دورها الاساسى لم يقتصر فقط على دعم الطلاب فى الدراسة الاكاديمية بل يجب أن يستمر لتأهليهم على العمل الميدانى والمنافسة فى سوق العمل.

من جانبه أوضح الدكتور طارق مصطفى، أن فعاليات الملتقى شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب والخريجين لما يوفره الملتقى من بيئة تفاعلية بين أصحاب الشركات والطلاب والخريجين، حيث أقيم الملتقي تحت شعار "خريج مؤهل.. نحو مستقبل أفضل" ، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من فرص العمل والتدريب داخل هذه الشركات.

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