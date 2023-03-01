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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب أزمة الغذاء.. بريطانيا تحدد كميات الخضر والفاكهة لكل مواطن

بريطانيا
بريطانيا

دفعت أزمة الغذاء المتاجر في بريطانيا، لتحديد كميات الخضر والفاكهة لكل مواطن . وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن أزمات مركبة تعيشها بريطانيا هذه الأيام، ومائدة الطعام بدأت تخلو من مواد أساسية بسبب النقص الكبير في المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة.

وقال المواطنون البريطانيون، إنه لابد من فعل شيء ما لحل الأزمة لأن هناك الكثير من مصاعب الحياة، وأصبحت الأسواق خالية من البضائع، والأسعار مرتفعة بشكل جنوني، والآن نضطر لتقديم عناصر محدودة على قائمة الطعام، وسجلت المواد الغذائية تضخمًا مع أزمة المعيشة.

وأضافوا أن الخروج من الاتحاد الأوروبي هو أحد الأسباب الرئيسية في تلك المعاناة، بالإضافة إلى المرتبات التي لن تزيد، لذلك أصبحت الأمور تزداد تعقيدًا، وأثرت على الجميع، وأصبحنا غير قادرين على الحصول على الخضراوات.

 

 الأسعار زادت بنسبة 17.1 في المئة

وقالت شركة أبحاث السوق بعد متابعة أسعار 75 ألف منتج، إن الأسعار زادت بنسبة 17.1 في المئة وهذه أعلى زيادة للأسعار منذ عام 2008، و25 في المئة من الأسر كانت تكافح منذ شهر يناير الماضي.

بريطانيا الخضراوات البضائع المواد الغذائية الأسعار

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