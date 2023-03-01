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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"جالي اكتئاب".. نور قدري تكشف عن أسباب ابتعادها عن الفن

الفنانة نور قدري
الفنانة "نور قدري"

كشفت الفنانة "نور قدري" عن سبب ابتعادها عن الفن بعد ولادتها لمدة سنتين، موضحة أنها كانت تعاني من الاكتئاب في هذه الفترة.

وأضافت "نور قدري"، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة “سي بي سي”، أن من أخرجها من هذه الحالة، وسبب رجوعها للفن هو المخرج خالد جلال خلال ورشة عمل، لافتة إلى أنه كان بمثابة البوابة التي ستخرجها للناس، مشيرة إلى أن من ضمن دفعتها إسلام ابراهيم ومحمود الليثي.  
وتابعت "نور قدري"، أن زوجها محمد أنور كان متفهما وداعما لها في مجالها، ولكنه لم يقدر على التعامل مع ابنه أثناء صغر سنه .

 

نور قدري الإكتئاب الستات مايعرفوش يكدبوا دكتور خالد جلال إسلام إبراهيم محمود الليثي

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