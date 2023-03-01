"جالي اكتئاب".. نور قدري تكشف عن أسباب ابتعادها عن الفن

كشفت الفنانة "نور قدري" عن سبب ابتعادها عن الفن بعد ولادتها لمدة سنتين، موضحة أنها كانت تعاني من الاكتئاب في هذه الفترة.

وأضافت "نور قدري"، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة “سي بي سي”، أن من أخرجها من هذه الحالة، وسبب رجوعها للفن هو المخرج خالد جلال خلال ورشة عمل، لافتة إلى أنه كان بمثابة البوابة التي ستخرجها للناس، مشيرة إلى أن من ضمن دفعتها إسلام ابراهيم ومحمود الليثي.

وتابعت "نور قدري"، أن زوجها محمد أنور كان متفهما وداعما لها في مجالها، ولكنه لم يقدر على التعامل مع ابنه أثناء صغر سنه .