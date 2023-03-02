عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صيفية.. لاميتا فرنجية تشارك صورًا من عطلتها .. شاهد

لاميتا فرنجيه
لاميتا فرنجيه

شاركت لاميتا فرنجية متابعيها صورًا جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت لاميتا في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستانًا مكشوفًا باللون الوردي، ومعتمدة علي الميكاب الهادي.

حرصت الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث إطلالة لها.


وبدت لاميتا بفستان قصير ومكشوف من ناحية الصدر باللون الأسود، أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق، ووضعت مكياجًا جريئًا، واعتمدت أحمر شفاه باللون الأحمر الفاقع؛ ليتناغم مع لون فستانها، وتظهر أكثر أنوثتها وجاذبية.


من هي لاميتا فرنجية؟ 

 

لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل عصر الحريم، شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة، والفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

 

أخبار الفنانة لاميتا فرنجيه إطلالات لاميتا فرنجية أعمال لاميتا فرنجية السينمائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

24 جنيهًا مرة واحدة.. هبوط في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

الجرام أقل من 1500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب الآن

تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن إستبعاد الهلال السوداني

شوبير يحسم الجدل ويكشف حقيقة انفعال الخطيب على سيد عبد الحفيظ |فيديو

أعلى درجة حرارة في الشتاء| موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الطقس البارد

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

محافظة القاهرة: لا زيادة في تعريفة سيارات النقل الجماعي والسرفيس

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات المصريين في اليوم الأول بالبطولة العربية للمواي تاي

كل يوم جمعة.. الكشف على السيدات مجانا بمستشفيات الشرطة بمناسبة عيد الأم

استفزاز متعمد.. أول رد من كييف على تسلل مجموعة أوكرانية إلى بريانسك

لو السواق زود عليك الأجرة في القاهرة.. اتصل بهذه الأرقام فورًا

الحفاظ على القمة صعب.. فيفا يوجه رسالة لـ محمد صلاح

شاهد.. محاضرات للحكام المساعدين الواعدين في تطبيق تقنية الفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الجوية تحتفل بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للطائرات الرافال

كنت هموت.. ماذا قررت بريطانية تعرضت لعملية تجميل فاشلة في تركيا

بسبب إثارة الأزمات.. الأهلي يجمد نجم الفريق وعرضه للبيع في نهاية الموسم

5 أسماء مشهورة في مصر مهددة بالانقراض.. هل أنت منهم؟

فيديو

نزلت 24 جنيها.. هبوط أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

في 6 ساعات.. طبيب مصري ينقذ حياة طفلة سودانية

موجة حارة في الشتاء.. درجات الحرارة تصل لـ35 والأرصاد تحذر

تأثير بركان البحر وتسونامي على مصر.. تنبؤات الباحث الهولندي تثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ