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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: توصيل الغاز الطبيعي إلى 276 ألف منزل في محافظة المنيا ..فيديو

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن كمية إنتاج المياه الصالحة للشرب داخل محافظة المنيا أصبحت تواكب الزيادة السكانية لـ 15 عاما مقبلة، ولكن يبقي تحدي الصرف الصحي داخل المحافظة بسبب أن المحافظة ريفية.

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وأضاف "مدبولي"، خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة المنيا وقراها ومدينة المنيا الجديدة، أن الدولة قامت بمشاريع ضخمة في تأمين الطاقة  الكهربائية، وهناك 300 ألف مشترك جديد بشبكات الكهرباء، كما يوجد تحكم اقليمي عملاق بحوالى 1.4 مليار جنيه.

وتابع أن الدولة قامت بإنفاق 3.5 مليار في قطاع البترول وكان التركيز على مشروعين هامين، وهما مشروع محطات لتموين السيارات وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والثاني التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتم الوصول إلى 276 ألف منزل في محافظة المنيا خلال الفترة الماضية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي البترول المنيا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

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