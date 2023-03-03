بالأسماء .. إصابة 12 شخصا في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

أصيب 12 شخص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بانحاء الجسد في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق جنيفة- السويس وتم نقل المصابين الي مستشفي العاشر من رمضان الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي العاشر من رمضان الجامعي بإستقبال "عبد الرحمن ا ف" 50 سنة و"علي ا م" 23 سنة و"أحمد م ا" 25 سنة و"رمضان خ ا" 25 سنة و"نور ح ا" 24 سنة و"محمد ع ا" 23 سنة و"أحمد ش ف" 21 سنة و"محمد ع ص" 42 سنة و"محسن ا ا" 50 سنة و"نبيل ج ا" 50 سنة و"عادل ا ح" 46 سنة و"عبد الله ع م" 47 سنة مصابين بكدمات وكسور وسحجات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق جنيفة- بلبيس وتم رفع اثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وتحرير محضر بالواقعة.