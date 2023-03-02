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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور بأمان متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق العباسة-ابوحماد عند كوبري العباسة وتم نقل المصابين الي مستشفي ابو حماد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إشارة من مستشفي ابوحماد بإستقبال "سليم ا س" 26 سنة مصابا بكدمة بالكتف الأيمن و "عبد الله ا ع" 18 سنة مصابا بسحجات بالجبهه و "ابراهيم ف ا" 34 سنة مصابا بكدمة بالساق اليسري و"ابوزيد ع ع" 25 سنة مصابا بكدمة بالساق اليسري جميعهم مقيمين الملاك دائرة مركز ابو حماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق العباسة -ابو حماد وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الشرقية حادث تصادم الرعاية الصحية تصادم الحركة المرورية الأجهزة الامنية حادث تصادم سيارة

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