إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور بأمان متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق العباسة-ابوحماد عند كوبري العباسة وتم نقل المصابين الي مستشفي ابو حماد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إشارة من مستشفي ابوحماد بإستقبال "سليم ا س" 26 سنة مصابا بكدمة بالكتف الأيمن و "عبد الله ا ع" 18 سنة مصابا بسحجات بالجبهه و "ابراهيم ف ا" 34 سنة مصابا بكدمة بالساق اليسري و"ابوزيد ع ع" 25 سنة مصابا بكدمة بالساق اليسري جميعهم مقيمين الملاك دائرة مركز ابو حماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق العباسة -ابو حماد وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.