بعد تعليق “بوينج” تسليم طائرات دريملاينر 787.. هل تتأثر صفقة مصر للطيران؟

كشف المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تنتظر مع نهاية هذا العام ضم 6 طائرة جديدة لأسطول الشركة الوطنية من طراز إيرباص A321neo، ضمن الصفقة المتعاقدة عليها في عام 2018 مع شركة إيرباص وتسلمت منها أول طائرة اليوم، بمطار القاهرة.

وقال المهندس يحيى زكريا، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، بمطار القاهرة، إنه بوصول الطائرة الجديدة طراز إيرباص A321neo، اليوم، الخميس، يكون إجمالي أسطول مصر للطيران 74 طائرة، ومتوقع مع نهاية العام الجاري 2023، ضم 7 طائرات جديدة أخرى، 6 من طراز إيرباص وطائرة من طراز الدريملاينر بوينج.

وبالسؤال عن طراز الدريملاينر 787، وقرار إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، بتعليق تسليم صفقات شركة بوينج من طراز الدريملاينر 787، لوجود عيوب فنية في بدن الطائرة، أكد رئيس شركة مصر للطيران، أنه حسب اتفاقات التسليم مع شركة بوينج، فإنه من المنتظر أن تتسلم مصر للطيران طائرة من طراز دريملاينر 787 بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أنه حتى اللحظة لم تخطر بوينج مصر للطيران بأي جديد بخصوص موعد التسليم حتى الآن.

وأوضح رئيس شركة مصر للطيران، أن مصر للطيران، تسلمت 6 طائرات طراز الدريملاينر B787، وتعمل ضمن أسطول الناقل الوطني دون أي مشكلات، ويتبقى ضمن صفقة التعاقد طائرتين، مقرر أن تستقبل مصر للطيران واحدة منهما بنهاية العام الجاري، ليكون إجمالي طائرات الدريملاينر 8 طائرات بأسطول مصر للطيران.

وأكد رئيس مصر للطيران، أنه سيتم التنسيق مع شركة بوينج خلال الفترة القادمة، حول تأثر موعد تسليم مصر للطيران لطائرتي الدريملاينر B787 من عدمه، والمقررة نهاية العام.

واحتفلت الشركة الوطنية "مصر للطيران"، اليوم في مطار القاهرة الدولي، باستلام أولى طائراتها من طراز إيرباص A321 NEO ، والتي وصلت قادمة من مطار هامبورج بألمانيا لتكون أولى شركات الطيران داخل قارة أفريقيا التي تضم هذه الطراز إلى أسطولها.

حضر مراسم الإحتفال الذي أقيم بصالة ٤ بمطار القاهرة الدولى، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وميكائيل هواري رئيس شركة إيرباص لأفريقيا والشرق الأوسط،،و لفيف من قيادات الطيران المدني وممثلي السفارات البريطانية والألمانية والفرنسية وممثلى شركتى إيرباص وبعض من الشخصيات الهامة والقيادات الأمنية بمطار القاهرة .