الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة غدا إلى نهاية الأسبوع

تشهد حالة الطقس، اعتبارا من غد الجمعة، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس باردا ليلا، على أغلب الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد، عن حالة الطقس، إن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

ويظل نشاط الشبورة المائية هو المؤثر في حالة الطقس، خلال الأيام القادمة، حيث تظهر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد عن حالة الطقس، فإن حالة الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة سوف يستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، وفي منتصف الأسبوع، تحديدا اعتبارا من يوم الاثنين، سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس، الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 30 إلى 21 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 26 إلى 25 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 31 إلى 29 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 34 إلى 24 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 35 إلى 30 درجة.