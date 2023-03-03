عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 - 3 - 2023

صدى البلد

سعر الذهب اليوم.. يستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-3-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر

يهتم عدد كبير جدا من المواطنين والمستثمريين بأسعار الذهب اليوم في مصر، وخاصة المقبلين علي الزواج أو الخطوبة، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 1,994 شراء 2,017
عيار 22بيع 1,828 شراء 1,849
عيار 21بيع 1,745 شراء 1,765
عيار 18بيع 1,496 شراء 1,513
عيار 14بيع 1,163 شراء 1,177
عيار 12بيع 997 شراء 1,009
الاونصةبيع 62,022 شراء 62,733
الجنيه الذهببيع 13,960 شراء 14,120
الكيلوبيع 1,994,286 شراء 2,017,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية ، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرش للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.9% خلال تعاملات شهر فبراير 2023، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 6%  بالبورصة العالمية، وذلك بفعل ارتفاع الدولار، مدعومًا بعدة بيانات من بينها، محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الفيدرالي الأمريكي، والذي أظهر اتفاق صانعي السياسة النقدية على رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر، لكن بمعدلات أقل.
كما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع بنسبة 3.7 %، بعد تعديله من التقدير السابق البالغ 3.2 %، وكذلك ارتفع مؤشر انفاق المستهلكين بنسبة 1.8 % في  في شهر يناير، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2021.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 50 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21  للتعاملات عند مستوى 1725 جنيهًا، ولامس مستوى 1750 جنيهًا، واختتم تعاملات الشهر عند مستوى 1675 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 114 دولارًا بالبورصة العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى  1925 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1811 دولارًا.

أوضح أن أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية، بقيمة 45 جنيهًا، وبنسبة 2.6% خلال تعاملات الأسبوع الأول من فبراير، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 63 دولارًا، وبنسبة 3.3% ، وذلك بفعل صعود الدولار، وارتفاع عائد السندات الأمريكية، بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية الإيجابية للغاية عن شهر يناير، والتي عززت من احتمالات استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مارس المقبل، بينما ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا، وبنسبة 0.9% خلال تعاملات الأسبوع الثاني من فبراير، كما شهدت الأوقية بالبورصة العالمية حالة من عدم الاستقرار والتقلبات السعرية بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة حالة من عدم اليقين وضبابية المشهد، بعد تصريحات متضاربة لرئيس وأعضاء الفيدرالي الامريكي، حول مصير أسعار الفائدة وتهدئة السياسة النقدية أو استمرار سياسة التشديد.

كما تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 30 جنيهًا، وبنسبة 1.7% خلال تعاملات الأسبوع الثالث من فبراير، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 23 دولارًا، وبنسبة 1.2% ، بفعل تراجع الدولار، وتزايد المخاوف من رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، بنحو يتجاوز  5% خلال الفترة المقبلة،  وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 12 جنيهًا، وبنسبة 0.7% خلال تعاملات الأسبوع الرابع من الشهر، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 32 دولارًا، وبنسبة 1.7%.

الذهب اليوم الجمعة سعر الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. 5 هدايا من الرئيس

1000 جنيه شهريا و3500 حد أدنى| زيادة في المرتبات والمعاشات من إبريل.. أخبار سارة للمصريين

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

المالية تكشف موعد زيادة المرتبات بعدما أقرها الرئيس اليوم.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الفريق عقب إصابته

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

رغبة كولر.. الأهلي يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

ترشيحاتنا

د. أحمد عكاشة يطلق قذائفه: “زبيبة” الصلاة مرض جلدي.. و4 ملايين مصري مصابين بالاكتئاب

إنذار ووعيد |شوبير يكشف تفاصيل جلسة الخطيب العاصفة مع لاعبي الأهلي

نجم الأهلي يدخل حسابات تورينو الإيطالي|تفاصيل

"علشان تتسلى".. مايكروسوفت يقدم شخصيات مختلفة لروبوت دردشة Bing

سعر جيب جراند شيروكي 2023 في الامارات .. صور

أمريكا تعتقل مواطنين لإرسالهما تكنولوجيا طيران إلى روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل مسقعة بالبشاميل

بعد ضبطها بالأسواق .. سلامة الغذاء تكشف علامات لحم الحصان قبل تناولها

تقترب من نصف مليون مشاهدة .. لقطات من كليب "ولعانة" للفنان أحمد مكي|صور

لغز الغرفة المكتشفة داخل هرم خوفو.. هل يعثر علماء الآثار كنوز الفراعنة؟

فيديو

أسرتي رفضت دخولي الفن إلا بشرط.. تيسير فهمي تخرج عن صمتها وتكشف أسرارا لأول مرة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

زلازل خلال أيام بعدة مناطق|رد قوي على المتنبئين من البحوث الفلكية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ