عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة التجريع ضد البلهارسيا بدمياط استهدفت 98% من طلاب المدارس

حملة ضد البلهارسيا
حملة ضد البلهارسيا

أعلنت الاداره العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بدمياط، عن انتهاء  حملة التجريع ضد البلهارسيا في المدارس بإدارات محافظة دمياط   بنسبة تغطية  ٩٨.١% والتي استمرت لمدة اسبوعين من ٢٠٢٣/٢/١٤حتى ٢٠٢٣/٢/٢٣

شملت الحملة ادارة كفر سعد عدد المدارس ١٦ ، وادارة فارسكور عدد المدارس ٣ ، ادارة كفر البطيخ عدد المدارس ١ ، ادارة الزرقا عدد مدارس ٢ ، وذاك باجمالي عدد المدارس علي مستوي المحافظة ٢٢مدرسة 
، وكان المستهدف ٧٢٤٤ طالب ، وماتم علاجه ٧١٠٦ طالب ، ونسبة التغطية ٩٨,١ ٪

و قد جاءت  تلك  الحملة  إستكمالًا لجهود ورؤية وزارة الصحة والسكان للقضاء على البلهارسيا   علما بأن عقار  "برازيكوانتيل"  آمن وفعال ضد البلهارسيا ولا توجد له آثار جانبية حيث تؤخذ الجرعة والتي يتم تحديدها حسب مقياس الطول و الأقراص تبلع ولا تمضغ ، يُقسم القرص عند تجريع الأطفال لسهولة البلع مع ضرورة تناول وجبة الإفطار قبل التجريع .

علما بأنه يتم  تنفيذ خطة التحريك المجتمعى للتوعية للفئة العمرية المستهدفة  من سن ٣ سنوات حتى ١٢ سنة 
بالإضافة إلي وجود حملة لمكافحة القواقع بالمجاري المائية والترع بتلك المناطق  .

ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة حاويات وبضائع عامة


 

دمياط الشئون الصحية بدمياط طلاب المدارس وزارة الصحة والسكان المدارس محافظة دمياط مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. 5 هدايا من الرئيس

1000 جنيه شهريا و3500 حد أدنى| زيادة في المرتبات والمعاشات من إبريل.. أخبار سارة للمصريين

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

المالية تكشف موعد زيادة المرتبات بعدما أقرها الرئيس اليوم.. تفاصيل

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن استبعاد الهلال السوداني

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الفريق عقب إصابته

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

موضوعات متعلقة

ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة حاويات وبضائع عامة

ترشيحاتنا

الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لكرة القدم

برصاص الاحتلال الإسرائيلي.. استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين

عضو الفيدرالي الأمريكي رافائيل بوسيتك يطالب بالإبقاء على رفع أسعار الفائدة

طرح برومو مسلسل جعفر العمدة لـ محمد رمضان.. شاهد

تراجع كبير.. الدولار الأمريكي يوجه ضربة قوية لـ أسعار الذهب

لضرب أراضي روسيا.. البنتاجون يكشف حقيقة تقديم معلومات استخباراتية لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان هيتربي في دار أيتام.. قصة رجوع أنس لعائلته بعد أيام من اختفائه

قبل رمضان.. أسرع رجيم للتخلص من وزنك الزائد

جمال شعبان يكشف سر الموت المفاجئ بين الشباب

ما بين الحقيقة والادعاء .. مصير حكيمي بعد اتهامه بالتعدي على فتاة

فيديو

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

زلازل خلال أيام بعدة مناطق|رد قوي على المتنبئين من البحوث الفلكية.. فيديو

السيسي يوجه رسائل جديدة للشعب: أنا مش في برج عالي.. ومصر محتاجة أمانة في العمل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ