حملة التجريع ضد البلهارسيا بدمياط استهدفت 98% من طلاب المدارس

أعلنت الاداره العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بدمياط، عن انتهاء حملة التجريع ضد البلهارسيا في المدارس بإدارات محافظة دمياط بنسبة تغطية ٩٨.١% والتي استمرت لمدة اسبوعين من ٢٠٢٣/٢/١٤حتى ٢٠٢٣/٢/٢٣

شملت الحملة ادارة كفر سعد عدد المدارس ١٦ ، وادارة فارسكور عدد المدارس ٣ ، ادارة كفر البطيخ عدد المدارس ١ ، ادارة الزرقا عدد مدارس ٢ ، وذاك باجمالي عدد المدارس علي مستوي المحافظة ٢٢مدرسة

، وكان المستهدف ٧٢٤٤ طالب ، وماتم علاجه ٧١٠٦ طالب ، ونسبة التغطية ٩٨,١ ٪

و قد جاءت تلك الحملة إستكمالًا لجهود ورؤية وزارة الصحة والسكان للقضاء على البلهارسيا علما بأن عقار "برازيكوانتيل" آمن وفعال ضد البلهارسيا ولا توجد له آثار جانبية حيث تؤخذ الجرعة والتي يتم تحديدها حسب مقياس الطول و الأقراص تبلع ولا تمضغ ، يُقسم القرص عند تجريع الأطفال لسهولة البلع مع ضرورة تناول وجبة الإفطار قبل التجريع .

علما بأنه يتم تنفيذ خطة التحريك المجتمعى للتوعية للفئة العمرية المستهدفة من سن ٣ سنوات حتى ١٢ سنة

بالإضافة إلي وجود حملة لمكافحة القواقع بالمجاري المائية والترع بتلك المناطق .



