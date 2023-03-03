إنتهاء تدريب العاملين بالوحدات السكانية بمجالس المدن بسيناء

نفذت وحدة السكان بمحافظة شمال سيناء ، برنامجا تدريبيا للعاملين بالوحدات السكانية على مستوى مجالس المدن، علي مدار ال ٥ أيام بالقاعة الرئيسية بالمحافظة تدريب قوة العمل السكانية علي مهارات إدارة البرنامج السكاني لمنسقي اللجان السكانية بمحافظة شمال سيناء، وذلك بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية، وبحضور ريم يعقوب ، رئيس الوحدة السكانية بمحافظة شمال سيناء ، مسؤولي ومنسقي المديريات والوحدات المحلية بالوحده السكانية بالمراكز السته بالمحافظة.

تناولت الدكتورة فاطمة الزهراء ، تعريف القضية السكانية وماهي أبعادها وماهو السبيل لتحقيق تنمية إقتصادية ، وأن القضية السكانية تتلخص في النمو السكاني والخصائص والتوزيع والفجوات السكانية، وكذا التعريف أيضا بالمؤشرات القياسية ونسبة التركيب النوعي والعمري والتغير السكاني.

وأشارت أيضا إلي أننا نعمل علي النهوض بمحاور الخطة الاستراتيجية المتمثلة في الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة وخفض معدلات البطاله وتمكين المرأة ومحاربة الأمية وإدارة البرنامج السكاني .

رصد المشاكل:

ولفتت إلى أن الهدف من الدورة التدريبية هو معرفة كل منسق بدوره و قيام منسقي المديريات والوحدات المحلية برصد جميع المشكلات من القري والتجمعات التابعه والمراكز والعمل على حلها، وذلك بمشاركة جميع الهيئات الحكومية والخاصة وذلك للنهوض بالوحده ونجاح المنظومه بمشاركة شركاء العمل

وفي نهاية البرنامج تم تنفيذ ورش عمل للمجموعات لتدريبهم علي المنظومه السكانية وتم اجتياز جميع الاختبارات بمهارة.

أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء، أنه تم تدريب قوة العمل السكانية بمحافظة شمال سيناء تحت رعاية اللواء المحافظ، ولتحقيق أهداف رؤية الدولة الاستراتيجية القومية للسكان.

