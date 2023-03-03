عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنتهاء تدريب العاملين بالوحدات السكانية بمجالس المدن بسيناء

تدريب العاملين بالوحدات
تدريب العاملين بالوحدات السكانية بسيناء

نفذت وحدة السكان بمحافظة شمال سيناء ، برنامجا تدريبيا  للعاملين بالوحدات السكانية على مستوى مجالس المدن،  علي مدار ال ٥ أيام بالقاعة الرئيسية بالمحافظة تدريب قوة العمل السكانية علي مهارات إدارة البرنامج السكاني لمنسقي اللجان السكانية بمحافظة شمال سيناء، وذلك بحضور الدكتورة  فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية،  وبحضور  ريم يعقوب ، رئيس الوحدة السكانية بمحافظة شمال سيناء ،  مسؤولي ومنسقي المديريات والوحدات المحلية بالوحده السكانية بالمراكز السته بالمحافظة.

تناولت الدكتورة فاطمة الزهراء ، تعريف القضية السكانية وماهي أبعادها وماهو السبيل لتحقيق تنمية إقتصادية ، وأن القضية السكانية تتلخص في النمو السكاني والخصائص والتوزيع والفجوات السكانية، وكذا التعريف أيضا بالمؤشرات القياسية ونسبة التركيب النوعي والعمري والتغير السكاني.

وأشارت  أيضا إلي أننا نعمل علي النهوض بمحاور الخطة الاستراتيجية المتمثلة في الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة وخفض معدلات البطاله وتمكين المرأة ومحاربة الأمية وإدارة البرنامج السكاني .

 

رصد المشاكل:

 

ولفتت  إلى  أن  الهدف من  الدورة التدريبية هو معرفة كل منسق بدوره و قيام منسقي المديريات والوحدات المحلية برصد  جميع المشكلات من القري والتجمعات التابعه والمراكز والعمل على حلها، وذلك بمشاركة جميع الهيئات الحكومية والخاصة وذلك للنهوض بالوحده ونجاح المنظومه بمشاركة شركاء العمل  

وفي نهاية البرنامج تم تنفيذ ورش عمل للمجموعات لتدريبهم علي المنظومه السكانية وتم اجتياز جميع الاختبارات بمهارة.

أكدت  الدكتورة فاطمة الزهراء، أنه تم  تدريب قوة العمل السكانية بمحافظة شمال سيناء تحت رعاية اللواء المحافظ،  ولتحقيق أهداف رؤية الدولة الاستراتيجية القومية للسكان.
 

txt

تعليم شمال سيناء تحصد المركز الرابع بمسابقة أجمل الحدائق المدرسية وأفضل المشاتل

سيناء العاملبن السكانية تدريب الوحدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. 5 هدايا من الرئيس

1000 جنيه شهريا و3500 حد أدنى| زيادة في المرتبات والمعاشات من إبريل.. أخبار سارة للمصريين

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

المالية تكشف موعد زيادة المرتبات بعدما أقرها الرئيس اليوم.. تفاصيل

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الفريق عقب إصابته

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

رغبة كولر.. الأهلي يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 - 3 - 2023

شوبير يكشف سر قرار الأهلي بالاعتذار عن المشاركة في البطولة العربية

تحذير عاجل من محمد العريان بشأن أسعار الفائدة العالمية

مواقيت الصلاة لـ يوم الجمعة الثانية من شعبان 2023.. وعاؤها المستجاب

اشتريهم من الكويت .. 5 سيارات تبدأ من 3000 دينار

شبيه Nord 3 .. تسريب مواصفات هاتف OnePlus Nord CE 3

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضبطها بالأسواق .. سلامة الغذاء تكشف علامات لحم الحصان قبل تناولها

تقترب من نصف مليون مشاهدة .. لقطات من كليب "ولعانة" للفنان أحمد مكي|صور

لغز الغرفة المكتشفة داخل هرم خوفو.. هل يعثر علماء الآثار كنوز الفراعنة؟

تضم أبراجا للحمام.. لغز العثور على مدينة رومانية بالأقصر عمرها 1800 عام|تفاصيل

فيديو

أسرتي رفضت دخولي الفن إلا بشرط.. تيسير فهمي تخرج عن صمتها وتكشف أسرارا لأول مرة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

زلازل خلال أيام بعدة مناطق|رد قوي على المتنبئين من البحوث الفلكية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ