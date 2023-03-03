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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية

فودة
فودة

التقي اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمكتبه بمدينة شرم الشيخ  وذلك على هامش سباق الهجن التنشيطي بشرم الشيخ الذي انطلق بمضمار الهجن بشرم الشيخ في اطار الاستعدادات للمهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن والتراث.

وأشار رئيس الهيئة خلال اللقاء إلى استعداد الهيئة للمشاركة في جميع سباقات الهجن مؤكدا أنه تم الدعم بالمعمل المتنقل الخاص بالتحليل للمنشطات للهجن المشاركة للتأكد من عدم حصولها عليها، مشيرا انه تم الانتهاء من أعمال الفرش الخاصة بالوحدة  البيطرية بالمضمار وتجهيزها بأحدث الأجهزة منها  السونار، والميكروسكوبات، والأدوات الخاصة بالجراحة، وكذلك توفير الشرائح الخاصة بالهجن والتأكيد علي توافر الأدوية الخاصة بها.


من جانبه قدم محافظ جنوب سيناء الشكر لوزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لسرعة استجابتهم ومشاركتهم الفعالة وتعاونهم في هذا المجال.

حضر اللقاء الدكتورة رحب الجوهري مديرعام الطب البيطري بجنوب سيناء.

فودة مع رئيس الخدمات البيطرية

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اللواء خالد فودة اتحاد الهجن رئيس الخدمات البيطرية شرم الشيخ سباق الهجن

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