حدث ليلا .. تحذير عاجل بشأن الطقس.. طليق آيتن عامر يخطف أطفالها.. خبر صادم لـ كهربا في الأهلي.. 37 كيانا صينيا وروسيا على القائمة السوداء

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقراءنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

أكد السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أعلنها خلال جولته في المنيا بمثابة رسالة دعم ومساندة للمواطنين، وهي ليست تفضلا وإنما واجب، وفقا لما قاله الرئيس.

عرضت برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري، مساء الخميس، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس غدا الجمعة، يتضمن توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أكد الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الأثار الأسبق أن الهرم الأكبر مازال يبوح بـ أسراره حتى الأن وكان أول مرة يقدم لنا أسرار كان عندما أرسلنا الإنسان الالي داخل الهرم، مؤكدا أن الهرم الأكبر هرم خوفو فريد

أكد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، أنه يتم تجهيز جميع المطارات المصرية لصالح جميع المسافرين الواصلين إلى مصر

أكد الاقتصادي العالمي، محمد العريان أن الاحتياطي الفيدرالي أمامه اختيارين للسياسة النقدية عند اجتماعه في الشهر الجاري، لكن أي من الخيارين لا يتمتع بجاذبية.

أزمة كبيرة وقعت خلال الساعات الماضية بين الفنانة أيتن عامر وطليقها مدير التصوير السينمائي، محمد عز العرب، تطورت إلى المحاضر

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن القبض على رجل الأعمال هشام ربيع، زوج الفنانة والمطربة بوسي، بسبب أزمة تتعلق بالشيكات

حلت الفنانة هبة السيسي، ضيفة على الإعلامية رغده شلهوب بقناة النهار للحديث حول المزيد من الموضوعات الهام

حقق الموسم السادس من مسلسل “الكبير أوي”، نجاحا كبيرا في دراما رمضان 2022، وتمكن مخرجه أحمد الجندي من استعادة الحالة الكوميدية

كشف مصطفى خطيب البلوجر سارة، عن القصة الكاملة للحادث الذي تعرض له هو وخطيبته، مما أدى إلى إصابة خطيبته بفقان البصر، وذلك خلال بقائه مع الإعلامية نهال طايل من خلال برنامجها “تفاصيل ” والمذاع عبر فضائية “صدى البلد 2”. ورد خطيب البلوجر سارة، على الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة بانه قد ترك خطيبته بعد الحادث.

تحدث المستشار أحمد فهمي المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» عن المشروعات القومية والتنموية التي تنفذها الدولة المصرية، مؤكدا أن هناك إهتمام كبير بمحافظات الصعيد يأتي ضمن المشروعات الوطنية.

حلت الفنانة شيري عادل،ضيفة ببرنامج معكم منى الشاذلي والمذاع عبر قناة سي بي سي، للحديث عن العديد من الموضوعات الخاصة بعلاقاتها الشخصية والفنية.

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي من المشاركه في مباراة الفريق غدا السبت أمام القطن الكاميرون

كشف الإعلامي إسلام صادق أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، سبب عودة حسام غالي عضو مجلس الإدارة للظهور من جديد في القلعة الحمراء أمس الخميس بعد انقطاع استمر لمدة شهور خاصة في كأس العالم للأندية في المغرب.

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة وجود خلاف بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق وبرونو سافيو نجم الفريق. وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن هناك العديد من الأحاديث بشأن وجود خلاف كبير بين كولر وسافيو

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن رسائل مارسيل كولر المدير الفني للفريق للاعبين خلال جلسة أمس بحضور محمود الخطيب رئيس النادي . وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن كولر أخبر اللاعبين أن موسم الانتقالات الصيفية المقبل

ارتفعت العقود الآجلة للنفط عند تسوية تعاملات جلسة أمس الخميس، مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين. وتزامن مع ارتفاع أسعار النفط حالة من التفاؤل بشأن تعافي اقتصاد الصين، وهو ما عوض بعض المخاوف المتعلقة بمستقبل التضخم في منطقة اليورو

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أضافت 37 كيانا إلى قائمتها السوداء للتجارة، بسبب أنشطة تشمل تقديم مساهمات للجيش الروسي، ودعم الجيش الصيني، وتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان

اعتقلت السلطات الأمريكية، مواطنين في مدينة كانساس سيتي بتهمة ضلوعهما في مخطط لإرسال تكنولوجيا تتعلق بالطيران إلى روسيا في انتهاك لضوابط التصدير في الولايات المتحدة.

أغلقت معظم بورصات الخليج على ارتفاع أمس الخميس مدعومة بصعود أسعار النفط وسط مؤشرات على انتعاش اقتصادي قوي في الصين، أكبر مستورد للخام.