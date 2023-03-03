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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رد فعل صادم من الفنانة بوسي بعد أنباء القبض على زوجها

بوسي وزوجها
بوسي وزوجها

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن القبض على رجل الأعمال هشام ربيع، زوج الفنانة والمطربة بوسي، بسبب أزمة تتعلق بالشيكات والديون التي كانت بينها وبين زوجها ومدير أعمالها السابق فطين سعيد.

وأفادت الأنباء بأن زوج الفنانة بوسي الحالي، كان يحاول حل أزمة الشيكات التي كانت بحوزة والد ابنها، وطليقها، لكن تطرق الأمر إلى بلاغات أمام النيابة، وكشف محامي فطين سعيد في تصريحات له أنه بالفعل تم القبض على هشام ربيع. 

شاهد آخر منشور للفنانة بوسي عبر انستجرام.

في الوقت نفسه لم تعلق الفنانة بوسي على هذه الأنباء حتى الآن، ولم تنف أو تتحدث عن ملابسات الواقعة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع حالة الاختفاء التي حرصت عليها مؤخرا.

واعتبر الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدم رد بوسي على الأزمة بين زوجها الحالي والسابق، أمرا صادما، خاصة أنها طرف في القصة. 

وتزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022، في حفل زفاف ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء، ووقعت عدد من المشكلات بينهما فيما بعد بسبب قراره بالعودة إلى زوجته الأولى وأم أولاده، وانتشرت شائعات حول انفصال المطربة لهذا السبب، لكنهما عادا سويا مرة أخرى، وظهرا مؤخرا في الكثير من المناسبات والأفراح بالوسط الفني. 

بوسي نجوم الفن هشام ربيع زوج بوسي زوج الفنانة بوسي

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