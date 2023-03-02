طرح البرومو التشويقي لمذكرات زوج بطولة طارق لطفي

طرح البرومو الدعائي لمسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، تمهيدا لعرضه في موسم دراما رمضان 2023.

طرحت اروما ستوديوز - تامر مرتضى- الملصق الدعائية الرسمي لمسلسلها الرمضاني مذكرات زوج والذي ضم ابطال العمل الثلاثة النجوم طارق لطفي وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد.

مسلسل مذكرات زوج مكون من ١٥ حلقة وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

مسلسل مذكرات زوج، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك. ويخرجه تامر نادي.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

ويشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج، كل من نور النبوي وسما ابراهيم وعمر الشناوي وسارة الشامي وعدد كبير من النجوم.

مسلسل مذكرات زوج تنتجه اروما ستوديوز - تامر مرتضى -. وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وفي الوقت نفسه طرحت الشركة بالتعاون مع منصة watch it التى ستعرض العمل حصريا ملصق دعائي لكل من الابطال الثلاثة بمفردها.