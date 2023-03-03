عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع هائل في مكاسب بورصات دول الخليج العربي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أغلقت معظم بورصات الخليج على ارتفاع أمس الخميس مدعومة بصعود أسعار النفط وسط مؤشرات على انتعاش اقتصادي قوي في الصين، أكبر مستورد للخام.

آداء الأسواق الخليجية

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، اليوم الخميس. وزاد خام برنت 0.65%، بحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش إلى 84.86 دولار للبرميل.

وسجل الخام قفزة مدعوما بنمو النشاط التصنيعي في الصين بأسرع وتيرة في أكثر من عقد الشهر الماضي، وفقا لبيانات صادرة أول أمس الأربعاء، مما يعزز دلالات انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعا 0.8 %، إلى 10.277 نقطة، ليواصل الصعود للجلسة الثالثة. وصعد المؤشر مع تسجيل جميع القطاعات تقريبا مكاسب، إذ زاد سهم مصرف الراجحي أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول 2.2%، وسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.5%.

مكاسب هائلة في أسهم بورصات دول الخليج العربي

مكاسب هائلة في بورصات الخليج العربي

وصعد سهم عملاقة النفط أرامكو 0.6%. ووافقت "أرامكو" على الاستحواذ على حصة أقلية في شركة لتقنيات نقل الحركة تعتزم شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات و"جيلي" الصينية تأسيسها.

كما صعد سهم شركة أكوا باور 1.6%، بعد أن أعلنت عن زيادة تزيد على المثلين في أرباحها السنوية إلى 1.54 مليار ريال (410.36 مليون دولار).

وزادت أسهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري) أيضا 1.3%، بعد إبرام اتفاق قيمته نحو 1.53 مليار ريال (407.70 مليون دولار) مع برنامج شريك لدعم قطاع نقل الغاز.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.1%، مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة. وساعد على صعود المؤشر ارتفاع سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 3.6%، وسهم ملتيبلاي 2.2%.

وأغلق المؤشر القطري على ارتفاع 0.5%، مع صعود أسهم معظم القطاعات. وارتفعت أسهم صناعات قطر وبنك قطر الدولي الإسلامي 1.1 و2.2%، على الترتيب.

وتراجع مؤشر دبي 0.3%، متأثرا بخسائر في قطاعات المرافق والعقارات والمؤسسات المالية. وهبط سهم إعمار العقارية القيادي 1.2%، وشركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 0.7%.
.

مصر السعودية دولار الخليج العربي النفط بورصات دول الخليج العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. 5 هدايا من الرئيس

1000 جنيه شهريا و3500 حد أدنى| زيادة في المرتبات والمعاشات من إبريل.. أخبار سارة للمصريين

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

المالية تكشف موعد زيادة المرتبات بعدما أقرها الرئيس اليوم.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الفريق عقب إصابته

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

رغبة كولر.. الأهلي يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

موضوعات متعلقة

مكاسب هائلة في أسهم بورصات دول الخليج العربي

مكاسب هائلة في بورصات الخليج العربي

خسائر هائلة في أسهم بورصات الخليج بعد رفع أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

د. أحمد عكاشة يطلق قذائفه: “زبيبة” الصلاة مرض جلدي.. و4 ملايين مصري مصابين بالاكتئاب

إنذار ووعيد |شوبير يكشف تفاصيل جلسة الخطيب العاصفة مع لاعبي الأهلي

نجم الأهلي يدخل حسابات تورينو الإيطالي|تفاصيل

"علشان تتسلى".. مايكروسوفت يقدم شخصيات مختلفة لروبوت دردشة Bing

سعر جيب جراند شيروكي 2023 في الامارات .. صور

أمريكا تعتقل مواطنين لإرسالهما تكنولوجيا طيران إلى روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل مسقعة بالبشاميل

بعد ضبطها بالأسواق .. سلامة الغذاء تكشف علامات لحم الحصان قبل تناولها

تقترب من نصف مليون مشاهدة .. لقطات من كليب "ولعانة" للفنان أحمد مكي|صور

لغز الغرفة المكتشفة داخل هرم خوفو.. هل يعثر علماء الآثار كنوز الفراعنة؟

فيديو

أسرتي رفضت دخولي الفن إلا بشرط.. تيسير فهمي تخرج عن صمتها وتكشف أسرارا لأول مرة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

زلازل خلال أيام بعدة مناطق|رد قوي على المتنبئين من البحوث الفلكية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ