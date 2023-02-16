مكاسب هائلة في بورصات الخليج العربي

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية في السعودية بنحو 0.7% في جلسة أمس الأربعاء ليغلق فوق مستويات 10570 نقطة وسط سيولة بلغت 4.2 مليار ريال، فيما جاء الدعم من القيادي سهم الراجحي الذي ارتفع بنحو 0.5% مرتدًا من أدنى إغلاق له في نحو شهر.

كما قفز سهم "سليمان الحبيب" بأكثر من 5% إلى أعلى مستوياته منذ الإدراج وسط ترقب النتائج المالية للشركة عن عام 2022، وارتفع سهم أرامكو بنسبة 0.7% مسجلاً أعلى إغلاق له في 3 أسابيع بعد أن توقعت منظمة أوبك ضمن تقريرها الشهري بأن يرتفع الطلب العالمي على النفط هذا العام 2.32 مليون برميل يومياً أو 2.3%.

وأظهرت البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع التضخم السنوي في يناير بنسبة 3.4% متأثراً بارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 7.7%.

وفي دولة الإمارات ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.1% في جلسة الأربعاء وسط تباين في أداء أسهم إعمار، إذ قفز سهم إعمار للتطوير 4% مسجلاً أعلى إغلاق له في 21 شهرًا بعد أن أعنت الشركة عن نمو أرباحها الصافية بنسبة 17% في عام 2022،

بالمقابل تراجع سهم إعمار العقارية بأكثر من 1% على الرغم من إعلان الشركة عن قفزة في أرباحها بنحو 80% في عام 2022 إلا أن الإيرادات تراجعت بنسبة 11% إلى 24.9 مليار درهم.

وتراجع مؤشر فوتسي أبوظبي ليفقد مستويات 10000 نقطة بضغط من تراجع سهم العالمية القابضة بنحو 0.25% على الرغم من إعلان الشركة عن ارتفاع أرباحها بنسبة 175% إلى نحو 32 مليار درهم في عام 2022.

كما هبط سهم فيرتيجلوب بأكثر من 3% على الرغم من إعلان الشركة عن نمو أرباحها السنوية بنسبة 78% إلى أكثر من 1.2 مليار دولار.

وفي دولة الكويت، ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.7% ليستعيد مستويات 8200 نقطة في جلسة الأربعاء بدعم من قياديات البنوك بعد ارتفاع سهم بنك الكويت الوطني 1.2%،

بالإضافة إلى ارتفاع سهم بيتك بنحو 0.7% مسجلاً اعلى إغلاق له في أكثر من 4 أشهر.

بالمقابل انخفض المؤشر الرئيسي بنحو 0.1% مسجلاً أدنى إغلاق له في نحو شهر.