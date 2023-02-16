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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكاسب هائلة في بورصات الخليج العربي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية في السعودية بنحو 0.7% في جلسة أمس الأربعاء ليغلق فوق مستويات 10570 نقطة وسط سيولة بلغت 4.2 مليار ريال، فيما جاء الدعم من القيادي سهم الراجحي الذي ارتفع بنحو 0.5% مرتدًا من أدنى إغلاق له في نحو شهر.

كما قفز سهم "سليمان الحبيب" بأكثر من 5% إلى أعلى مستوياته منذ الإدراج وسط ترقب النتائج المالية للشركة عن عام 2022، وارتفع سهم أرامكو بنسبة 0.7% مسجلاً أعلى إغلاق له في 3 أسابيع بعد أن توقعت منظمة أوبك ضمن تقريرها الشهري بأن يرتفع الطلب العالمي على النفط هذا العام 2.32 مليون برميل يومياً أو 2.3%.

وأظهرت البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع التضخم السنوي في يناير بنسبة 3.4% متأثراً بارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 7.7%.

وفي دولة الإمارات ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.1% في جلسة الأربعاء وسط تباين في أداء أسهم إعمار، إذ قفز سهم إعمار للتطوير 4% مسجلاً أعلى إغلاق له في 21 شهرًا بعد أن أعنت الشركة عن نمو أرباحها الصافية بنسبة 17% في عام 2022،

بالمقابل تراجع سهم إعمار العقارية بأكثر من 1% على الرغم من إعلان الشركة عن قفزة في أرباحها بنحو 80% في عام 2022 إلا أن الإيرادات تراجعت بنسبة 11% إلى 24.9 مليار درهم.

وتراجع مؤشر فوتسي أبوظبي ليفقد مستويات 10000 نقطة بضغط من تراجع سهم العالمية القابضة بنحو 0.25% على الرغم من إعلان الشركة عن ارتفاع أرباحها بنسبة 175% إلى نحو 32 مليار درهم في عام 2022.

كما هبط سهم فيرتيجلوب بأكثر من 3% على الرغم من إعلان الشركة عن نمو أرباحها السنوية بنسبة 78% إلى أكثر من 1.2 مليار دولار.

وفي دولة الكويت، ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.7% ليستعيد مستويات 8200 نقطة في جلسة الأربعاء بدعم من قياديات البنوك بعد ارتفاع سهم بنك الكويت الوطني 1.2%،
بالإضافة إلى ارتفاع سهم بيتك بنحو 0.7% مسجلاً اعلى إغلاق له في أكثر من 4 أشهر.

بالمقابل انخفض المؤشر الرئيسي بنحو 0.1% مسجلاً أدنى إغلاق له في نحو شهر.

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