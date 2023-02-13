أسواق المال العربية تغلق على تباين اليوم.. الأسهم السعودية عند مستوى 10519 نقطة.. وانخفاض بورصة الكويت



تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

مؤشر البحرين العام ينخفض 4.46 نقاط

بورصة قطر تغلق على انخفاض

شهدت أسواق المال العربية تباينا بختام تعاملات اليوم، الاثنين 13-2-2023، حيث أغلقت بورصة مصر على تباين، و بورصات السعودية، و الأردن على ارتفاع، و بورصات البحرين، قطر، و الكويت اغلقت على انخفاض.

ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..



البورصة المصرية تغلق على تباين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى 083ر1 تريليون جنيه مصري، وسط تعاملات كلية بلغت 2ر4 مليارات جنيه.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية " واس" انخفض مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 42ر0%, ليبلغ مستوى 56ر17214 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 73ر0%, ليبلغ مستوى 15ر2921 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا والذي زاد بنحو 37ر0%, ليبلغ مستوى 31ر4393 نقطة.



مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10519 نقطة



أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 100.30 نقطة ليقفل عند مستوى 10519.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 190 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 147 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 61 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: كابلات الرياض، والرياض، وعلم، والشرقية للتنمية، وجاكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: ميدغلف، وسلامة، وبروج للتأمين، والصقر للتأمين، وتهامة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.99% و9.98 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: أمريكانا، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 95.80 نقطة ليقفل عند مستوى 19441.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 380 ألف سهم.



مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض



أقفل مؤشر البحرين العام اليوم الاثنين عند مستوى 1,935.17 بانخفاض بلغ قدره 4.46 نقاط مقارنة بإقفالـه السابق ، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 664.71 بانخفاض بلغ قدره 2.22 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية " واس" بلغت كـمية الأسهـم المتداولة 4.67 ملايين سهم ، بقيـمة إجـمـالية قدرها 1.16 مليون ديـنـار بـحريــنـي ، تـم تنفيذها من خلال 128 صفقة.

مؤشر بورصة قطر العام يغلق على انخفاض

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بمقدار 47.65 نقطة، أي ما نسبته 0.46 %، ليصل إلى 10 آلاف و391.34 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية " واس" تم خلال الجلسة تداول 111 مليوناً و398 ألفاً و331 سهماً، بقيمة بلغت 409 ملايين، و322 ألفاً و298.178 ريالاً قطريًا، نتيجة تنفيذ 17070 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 15 شركة، بينما انخفضت أسعار 29 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة.

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.52 في المئة، ليصل عند مستوى 2744.84 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية " واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 4.8 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.8 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 4050 صفقة.



بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام



أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 5ر21 نقطة ليبلغ مستوى 53ر7336 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 29ر0 %.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية " واس" تم تداول 6ر125 مليون سهم عبر 8502 صفقة نقدية بقيمة 7ر37 مليون دينار .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر19 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5532 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 36ر0 % من خلال تداول 3ر35 مليون سهم عبر 2528 صفقة نقدية بقيمة 5ر4 ملايين دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر22 نقطة ليبلغ مستوى 21ر8200 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 28ر0 % من خلال تداول 3ر90 مليون سهم عبر 5974 صفقة بقيمة 2ر33 مليون دينار.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 9ر22 نقطة ليبلغ مستوى 28ر5686 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 40ر0 % من خلال تداول 9ر32 مليون سهم عبر 2285 صفقة نقدية بقيمة 3ر4 ملايين دينار.