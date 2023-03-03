خطيب البلوجر سارة يكشف تفاصيل مثيرة عن علاقتهما..وسر هروبه من زواجها بعد فقدانها البصر

كشف مصطفى خطيب البلوجر سارة، عن القصة الكاملة للحادث الذي تعرض له هو وخطيبته، مما أدى إلى إصابة خطيبته بفقان البصر، وذلك خلال بقائه مع الإعلامية نهال طايل من خلال برنامجها “تفاصيل ” والمذاع عبر فضائية “صدى البلد 2”.

ورد خطيب البلوجر سارة، على الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة بانه قد ترك خطيبته بعد الحادث.

بحبها وهفضل جنبها مهما حصل.. رسالة حب من خطيب البلوجر سارة

وجّه مصطفى خطيب البلوجر سارة، رسالة مؤثرة لخطيبته قائلاً “أنا بحبك وهفضل جنبك، ومهما حصل والكلام الى بيوصلك اني مزورتكيش وانى عايش حياتي بشكل كامل ده كدب”.

واستكمل خطيب البلوجر سارة،خلال لقائه ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل"، رسالته قائلًا “انتى عارفة إن والدتك مش عايزانا نكمل مع بعض، وعايزانا نبعد عن بعض”.

أنا واثق فيكي ومن اللي جواكي ليا

وتابع خطيب البلوجر سارة، “أنا مش هسيبك لحد ما تكوني أاحسن واحدة في الدنيا وأنا واثق فيكي ومن اللى جواكي ليا”.

مش هسيبها لحد ما نبقى في بيت واحد

قال "إن والدتي قامت بالتواصل مع والدة سارة، للاطمئنان على الوضع الصحي لسارة، ولكن خلال اليوم الثالث، هاجمت والدة سارة والدتي، وقالت “ستحدث مشاكر لو زارت والدتي سارة”.

وقال أن “سارة كانت هتعدي المحنة لو انا جنبها وعائلتها أثروا عليها” ولكن أنا متأكد ان الفترة اللي انا ببعد فيها هما بيكرهوها فيا".

وتابع، أنه أحاول دائما أن أوضح لعائلة سارة، أنه لو انا بجانب سارة هتكون حالتها أفضل، وستعبر تلك الأزمة.

بسبب الضغط اللي عليها

وأشار إلى أنه "أنا مش هسيب سارة وهفضل جنبها لحد ما نبقى مع بعض في بيت واحد وهي لو رفضت بسبب الضغط اللي عليها".

يكشف مفاجآت وتفاصيل مرعبة عن الحادث

كشف عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له هو وخطيبته، أن يوم الحادث كنت في خروجة معها، وعند تواجدنا بمنطقة كوبري أبو الخير بالقرب من محطة الرمل، وقع الحادث.

وقال أن السيارة توقفت، لأن سارة كانت تشعر بالتعب، وفوجئت بسارة تصرخ وتقول “خد بالك”.

وتابع أنه فوجئت بشخص يحمل بندقية، وقام بأطلاق الرصاص، وكان وجه سارة أمام البندقية بشكل مباشر.

قلتها انى مش هسيبك

وأشار أنه “قمت بالتحرك على أقرب بنزينة واستنجدت بالناس وجالي اخويا واصحابي وتم نقلنا على مستشفى العامرية، وركبت معاها عربية الاسعاف ومسكت ايديها وقلتها انى مش هسيبك وقالتي انها بتحبني وعمرها ما حبت حد غيري”.

مش هسيبك .. خطيب البلوجر سارة يرد على هروبه من زواجها

أكد انه خلال الفترة الأخيرة ظهرت الأقاويل الكثيرة بأنه ترك سارة بعد الحادث، معلقا “انا مظلوم وسمعت إن أنا مروحتلهاش وإن أنا ندل”.

وقال “أنه من يوم الحادث بحاول اتواصل معاها بس اهلها رافضين، وروحتلها المستشفى تالت يوم من الحادث وقولتلها مش هسيبك”.

وقال، أن والدتها بتقول لسارة، أنني مبروحلهاش، واني سايبها، رغم انه في المستشفى أكدت لسارة وقولتها اني متمسك بيها وهكمل حياتي معاها".

كانت رافضاني

وأشار “والدة خطيبتى من البداية كانت رافضاني وكانت تتمنى لابنتها شخص ماديا أفضل، وكان يتقدم اكثر من شخص لخطبة سارة، ولكنها كانت ترفض”

فقدت بصرها .. كلام مؤثر من خطيب البلوجر سارة بعد الحادث

أكد“انا ماليش مشاكل مع اي حد نهائيا واللى عمل الحادثة كانوا عايزين يسرقوا العربية وهما متخصصين في سرقة العربيات، حتى أني موقفتش لما خدت الطلقة وملحقوش انهم يطلعوا قدامي أو يوقفوني”.

وقال،"انا كنت بتابع مع والد سارة الوضع، مؤكدا "زرت سارة في المستشفى بعد 3 أيام، ولما روحتلها والدتها كانت قايلالها انى مبروحلهاش واني سبتها".

وتابع أن “ أول فرصة اروج المستشفى روحت وطمنتها انى جنبها وقالت للعائلة انها متأكدة اني مش هسيبها، وهي قالتلي انها كانت عايزة تطمن عليا وكانت بتحط ايديها على وشي عشان تطمن عليا”

صعبت عليا جدا

وأشار إلى أن “الموضوع سبب صدمة كبيرة لي لأنه لو مرة يحصل معايا كدة”، مؤكدا عندما رأيت سارة بهذا الوضع صعبت عليا جدا لانها أكثر انسانة بحبها".

عرضت شقتي للبيع بعد الحادث لتوفير نفقات علاجها

أكد أنه عرض شقته للبيع بعد الحادث مباشرة لتوفير نفقات علاجها، مشيرا إلى أن “حياته اتدمرت بعد ما سارة بعدت عنه”.



وقال "حبيتها وهفضل أحبها، وحبيت فيها صراحتها، والكلام ده مش عند حد كتير، وهي على طول صريحة، وبتتكلم في الصح حتى لو على أهلها".

حالتها صعبة

وأشار إلى أنه بعد تعرضه وسارة لحادث، الضباط أخدوه ليدلي بأقواله، وسارة كانت حالتها صعبة، وأنه ينتظر معرفة من قام بالهجوم عليهما وما السبب.

حبيتها عشان صراحتها وهفضل أحبها

أكد أن يسكن بجانب خطيبته في نفس المنطقة، مشيرا إلى أنه كان يوميا على تواصل معها.

وقال "حبيتها وهفضل أحبها، وحبيت فيها صراحتها، والكلام ده مش عند حد كتير، وهي على طول صريحة، وبتتكلم في الصح حتى لو على أهلها".

وأشار إلى أنه بعد تعرضي أنا وسارة للحادث، الضباط أخدونى عشان ادلي بأقوالي، وسارة كانت حالتها صعبة، ومستني اعرف اللي عمل معانا كدة".

أغمى عليا لما شفتها بالمستشفى بعد الحادث

أكدت والدة مصطفى، خطيب البلوجر سارة، “أشعر أنني في كارثة كبرى”، مشيرة “سارة كانت عزيزة عليا، وكانت بمثابة بنتي اللي مخلفتهاش”.

وقالت خطيب البلوجر سارة، "عندما ذهبت إلى المستشفى للاطمئنان على سارة، ورأيت الوضع الصعب لها أغمى عليا وركبولي محاليل”.

وتابعت “يوم الحادث ابني اتصل بي واستنجد وقال أن هناك من هاجمه هو وخطيبته من أجل سرقتهم”.

ودخلت في حالة بكاء على الهواء، قائلة “سارة حالتها صعبة وصعبانة عليا، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيها كدة”.

واستكملت “بتصل بوالدة سارة، ولكن فوجئت بهجومها عليا وقولها أنه لو روحت عشان أشوف سارة هتعمل مجزرة”.

عقوبات كبيرة تتنظر الجناة في قضية البلوجر سارة.. تفاصيل

أكد المحامي عبد الفتاح كمال، أنه نتيجة جهود الداخلية ، تم الكشف عن تشكيل عصابي قام بسرقة سيارة ربع نقل، ويقوم بافعال إجرامية من خلالها، مشيرا إلى أن الحادث الذي تم مع مصطفى خطيب البلوجر سارة ،أنهم حاولوا أن يوقفوه، وعندما بدأ يتحرك اطلقوا عليه خرطوش وللأسف خطيبته كانت في مواجهة الخرطوش مما تسبب في إصابتها بشكل بالغ وخطير.

وقال عبد الفتاح كمال، خلال لقائها ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل"، أن مصطفى لو تم اصابته ،وكان في المستشفى كانت سارة ستكون مجبرة أن تكشف عن المتسبب في هذا الحادث، مثلما فعل مصطفى،الذي كان لديه إصرار لسرعة ضبط الجناه.

وتابع ان “مصطفى كان بيروح الصبح النيابة وبيروح الساعة 4 الفجر، وفي يوم مشيناه بدري عشان يروح لسارة المستشفى” .

وأشارعبد الفتاح كمال إلى أن مصطفى لم يمتنع بأرادته عن زيارة سارة في المستشفى، خاصة أن سارة بعد العملية الجراحية كانت في حاجة لراحة تامة.

اعمارهم ما بين 21 و 22 سنة

واستكمل المحامي عبد الفتاح كمال تصريحاته قائلا “الجناه يواجهون سجن مؤبد أو مشدد، إضافة إلى الجرائم الأخرى، خاصة أن اعمارهم ما بين 21 و 22 سنة”.

والد خطيب البلوجر سارة: نرغب في أن تعبر تلك المحنة

كد والد مصطفى خطيب البلوجر سارة، أنه منعا للمشاكل، قام مصطفى بشراء الأجهزة الكهربائية، وكان جاهزا اللزواج، ولكن كان هناك تعنت ورفض من والدها ووالدتها.

وقال والد مصطفى، خلال لقاء لهم لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد”2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه اكدت لوالد سارة، أنه أتمنى شفاء سارة، وكان لدينا اصرار أن يتم الزواج.

كتب الكتاب والزواج

وتابع والد مصطفى خطيب البلوجر سارة، أن “احنا مش رافضين نكتب الكتاب، ولكن نرغب في أن تعبر سارة تلك المحنة، وبعدها يتم كتب الكتاب والزواج”.