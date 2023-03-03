شيري عادل عن ارتباطها : كان نفسي أعمل فرح

حلت الفنانة شيري عادل، ضيفة ببرنامج معكم منى الشاذلي والمذاع عبر قناة سي بي سي، للحديث عن العديد من الموضوعات الخاصة بعلاقاتها الشخصية والفنية.

وأوضحت خلال حوارها بالبرنامج،:"أعرف طارق منذ سنوات كثيرة ولكن بدأ في التقرب لي بشكل مفاجئ.

وأشارت إلي أن الصداقة التي تجمعهما تطورت لعلاقة حب بشكل سريع، قائلة:كنا نعرف بعض من أيام مسلسل (بنات سوبر مان) مثلنا مع بعض، كنا زملاء وبنتقابل لو في حاجة تبع النقابة أو غيره، فجأة قربنا من بعض جدا في فترة صغيرة وحبينا بعض.

وأكملت:"كنا مرتبين إن إحنا نتجوز، وكنت عاملة حسابي إن نعمل فرح في الصيف وكده، فجأة طارق قال لأ يلا بينا دلوقت.. كان نفسي أعمل فرح على البحر فقولت له نستنى، قال لأ نتجوز دلوقت ونبقى نعمل فرح في الصيف، بس حاسة إن لو عملنا كده هيبقي شكلها غريب شوية.