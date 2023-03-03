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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبة السيسي: رانيا يوسف بتغير مني

صدى البلد

حلت الفنانة هبة السيسي، ضيفة على الإعلامية رغده شلهوب بقناة النهار للحديث حول المزيد من الموضوعات الهامة.

وكشفت هبة، عن حقيقة الجدل المثار الفترة الماضية بسبب تعليق الفنانة رانيا يوسف، على حصول هبة السيسي على لقب ملكة جمال مصر، حيث وصفتها رانيا يوسف بـ أحسن الوحشين على حد قولها.

وقالت هبة السيسي  : رانيا يوسف قالت إني فزت بـ لقب ملكة جمال مصر لأني أحسن الوحشين، وأنا استغربت جدًا رأيها ومفهمتهوش، أنا كده كده من أشهر ملكات الجمال اللي اتربعوا على عرش ملكة الجمال وأحسنهم بشهادة الجميع.

وتابعت هبة السيسي: قابلت رانيا يوسف من قريب واتصورنا مع بعض والقلوب بتتصالح، وأنا اعتبرتها غيرانة مني لأني ملكة جمال مصر وقالت أنا بعمل إيه هنا.

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