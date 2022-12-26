بملابس جريئة.. هبة السيسي تثير ضجة بإطلالة الكريسماس| شاهد

حرصت هبة السيسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة لها خلال الاحتفال بالكريسماس.

تألقت هبة السيسي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود و مزين بالريش الأبيض مع بنطلون باللون جلد باللون الأحمر و نسقت معهما بالطو باللون الأحمر.

أكملت هبة السيسي إطلالتها بحزام عريض حول الخصر كشف عن رشاقتها، وتزينت بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هبة السيسي على تسريحة شعر الذيل حصان، ووضعت مكياجا لافتا وغير تقليدي ولكنه متناسق مع ملامحها.