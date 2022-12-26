عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس جريئة.. هبة السيسي تثير ضجة بإطلالة الكريسماس| شاهد

هبة السيسي
هبة السيسي

حرصت هبة السيسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة لها خلال الاحتفال بالكريسماس.

txt

مش شبه بعض.. فساتين زفاف ابنة الحضري تثير الجدل على السوشيال ميديا

txt

بجمبسوت ملفت.. رضوى الشربيني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة |شاهد

تألقت هبة السيسي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود و مزين بالريش الأبيض مع بنطلون باللون جلد باللون الأحمر و نسقت معهما بالطو باللون الأحمر.

أكملت هبة السيسي إطلالتها بحزام عريض حول الخصر كشف عن رشاقتها، وتزينت بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هبة السيسي على تسريحة شعر الذيل حصان، ووضعت مكياجا لافتا وغير تقليدي ولكنه متناسق مع ملامحها.

هبة السيسى اخبار هبة السيسي اعمال هبة السيسى صور هبة السيسي الفنانة هبة السيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

مش في وعيها| وصلة رقص هستيرية لشيرين عبد الوهاب بأحد الملاهي الليلية

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

وزير التعليم لـ صدى البلد: إلغاء الصف السادس الابتدائي العام القادم شائعة

السيسي: عقد الزواج سيكون بإذن لجنة يرأسها قاض ومستشار من الصحة لطمأنة الوالدين

الطن وصل 30 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت الآن

موضوعات متعلقة

مش شبه بعض.. فساتين زفاف ابنة الحضري تثير الجدل على السوشيال ميديا

أرخص وأحلى .. طريقة عمل برجر الدجاج في البيت

بجمبسوت ملفت.. رضوى الشربيني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة |شاهد

بدون لحوم.. طريقة عمل مكرونة بالصلصة والفلفل

أعراض خطيرة.. كل ما تود معرفته عن فرط نشاط الغدة الدرقية

نشرة المرأة|بلوجر شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا... و10 صور أثارت الجدل لـ محمد زيدان وزوجته

بفستان لافت.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها| شاهد

طريقة عمل شوربة الفريك بالكريمة.. بتدفي وشهية

ترشيحاتنا

ليس لدينا سوى الانتظار.. تعليق صحة البرلمان على ظهور متحور يوم القيامة

الوزراء : الاقتصاد العالمي يخسر 17 تريليون دولار منذ بدء تفشي كورونا

موقف إنساني لثنائي منتخب المغرب بعد صرف مكافآت رابع كأس العالم

الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع العاملين بشركة النصر للكيماويات الوسيطة

منها مخطوطة الإمام الشافعي .. طلب إحاطة لاختفاء وثائق وحفظها بأكياس قمامة

طارق العشرى يستعين بـ جوزيه والأهلى للرد على هجوم كولر بعد تعادل سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلوا بالكم.. تحذير من رواد السوشيال للأمهات من كارتون جديد يضر بالأطفال

بملابس جريئة.. هبة السيسي تثير ضجة بإطلالة الكريسماس| شاهد

قبل بدء زيارات رأس السنة.. أسرار غير متوقعة عن إتيكيت الضيافة

جمعية نقاد السينما المصريين تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ