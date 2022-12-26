بجمبسوت ملفت.. رضوى الشربيني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة |شاهد

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت جمبسوت طويلا وذا أكمام طويلة باللون الأسود واتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل مما كشف عن رشاقتها.

أنتعلت رضوى الشربيني حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون الأسود، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و غير المبالغ فيها.