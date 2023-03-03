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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يحسم الجدل بشأن رحيل سافيو وخلافه مع كولر

صدى البلد

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة وجود خلاف بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق وبرونو سافيو نجم الفريق.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن هناك العديد من الأحاديث بشأن وجود خلاف كبير بين كولر وسافيو وهو السبب في استبعاد اللاعب من قائمة الفريق منذ فترة طويلة.

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وأضاف شوبير أن كل تلك الأحاديث لا أساس لها من الصحة علي الاطلاق مشددا أن الأمر هو عدم اقتناع فني من جانب كولر. 

وتابع أن اللاعب في بداية مشاركته مع الأهلي قدم أداء جيد للغاية ولكنه تعرض لإصابة أثرت سلبا علي أداء اللاعب عقب عودته مشددا أن المران هو الفيصل من أجل عودة الاعب لقائمة الفريق مرة أخرى.

وأكمل شوبير أن الحديث عن رغبه نادي بوليفار في استعاد سافيو مرة أخرى أمر غير صحيح علي الاطلاق مشددا أن اللاعب مستقر مع الفريق .

وتابع أن سافيو غضب من استبعاده من قائمة الفريق ولكن لا صحة لوجود اي خلاف بين كولر و سافيو .

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