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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك يقترب من الانضمام للأهلي |تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأكد مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر برنامجه “اللعيب” أن الأهلي يفاوض أحد نجوم نادي الزمالك خلال الفترة الحالية عن طريق أحد وكلاء اللاعبين. 

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وأضاف مهيب عبدالهادي أن اللاعب عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري وهو لاعب شاب صغير السن ويمتلك امكانيات جيده لذلك يرغب الأهلي في ضمه.

وتابع أن اللاعب بنهاية الموسم سيكون حر عقب انتهاء عقده وسيحق له التوقيع للأهلي مشددا لن اللاعب يرحب بفكره الانضمام للأهلي.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره بيراميدز في أطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

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