تأجيل انتخابات الصحفيين إلى 17 مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني

أعلن أيمن عبد المجيد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، تأجيل انتخابات النقابة إلى يوم الجمعة 17 مارس المقبل؛ وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية 50% +1.

وأوضح" عبد المجيد" أن عدد أعضاء الجمعية الذين سجلوا الحضور في القاهرة والإسكندرية، وبذلك يكون الإجمالي 296.



وأشار عبد المجيد إلى أن الجمعية العمومية للنقابة تكتمل يوم 17 بحضور 25%+1.

وبدأت نقابة الصحفيين صباح اليوم تسجيل الحضور في كشوف الجمعية العمومية بمقر نقابة الصحفيين للتصويت على انتخابات التجديد النصفي.

وينتخب أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيون اليوم، نقيبًا جديدًا و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي.

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، ، عن عقد الجمعية العمومية للنقابة، اليوم الجمعة، إعمالًا للقانون لنظر جدول أعمالها، والتصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، على مقعد النقيب ونصف مقاعد أعضاء المجلس، بإشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية.