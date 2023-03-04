حبس تاجر ألعاب نارية بحوزته مليون و600 ألف قطعة بالقاهرة

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مليون وستمائة ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط مليون وستمائة ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن مستأجر"كائن بدائرة القسم" مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن، وعثر بداخله على 49 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى مليون و 600 ألف صاروخ "مختلفة الأحجام" .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، وامر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية.