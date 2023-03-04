ختام اختبارات التصفية لمسابقة القرآن الكريم بالوادى الجديد

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، عن ختام الاختبارات الشفوية الأولية لمسابقة القرآن الكريم لأبناء المحافظة، والتى استمرت لمدة أسبوع على مستوى جميع الإدارات الفرعيه التابعة للمديرية، وجارى إعداد النتائج الأولية للمسابقة والتجهيز لبدء التصفيات النهائية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وتم إجراء الاختبارات تحت إشراف الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ومتابعة الشيخ رمضان يوسف، مدير الدعوة، والشيخ حسن عبد الحافظ مدير الادارات الفرعية ورئيس قسم شئون القرآن بالمديرية، حيث انتهت إجراءات تسجيل المتقدمين لمسابقة حفظ القرآن الكريم، فى مستوياته الأربعة ، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد في خدمة كتاب الله عز وجل و التشجيع على حفظه وفهم معانيه، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وقال الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إن المسابقة المحلية المشتركة لأبناء محافظة الوادي الجديد سيتم توزيع جوائزها في شهر رمضان المبارك ، حيث جرى الإعلان عنها بمديرية أوقاف المحافظة وتقدم إليها 680 متسابق فى كافة مستويات الحفظ، مؤكداً على أن تكريم الفائزون فيها في احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة .