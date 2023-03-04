بجلسة تصوير جديدة.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بجمال ملامحها

خضعت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي لجلسة تصوير جديدة، وقامت بنشر صورها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت بإطلالة بإطلالة ساحرة جذابة .

تفاصيل إطلالة ب لقيس فتحي

وتألقت بلقيس بلوك جذاب، وظهرت بلوفر باللون الاسود من الصوف بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من أناقتها.



وتركت بلقيس فتحي خصلات شعرها على ظهرها وأكتافها بتسريحة إنسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من طول شعرها.

بلقيس فتحي



واعتمدت بلقيس فتحي على بعض اللمسات الناعمة من المكياج، وقامت باختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الكحل الأسود والماسكرا والآي لاينر بألوان ترابية ناعمة لتبرز من جمال عينيها.

بلقيس فتحي

ولم تتكلف بلقيس فتحي بإرتداء الأكسسورات اللافتة، وهو ما أعطاهاإطلالة بسيطة وجذابة.