بتعديل بسيط.. أحلام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها ببرنامج سعودي أيدول

ظهرت الفنانة الإماراتية احلام الشامسي في فاعليات برنامج سعودي ايدول، وقامت بمشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقد ظهرت احلام بإطلالة جذابة وناعمة .

تفاصيل إطلالة الفنانة أحلام الشامسي



وظهرت احلام الشامسي ببدلة باللون الكمشيري اللامع باكمام طويلة وبنطال واسع وقامت بإختيار شال من الريش باللون البينك، وقامت بوضعه على اكتافها، مع حذاء باللون الكشميري، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.





وقامت احلام الشامسي ببعض التعديلات التصميم الاصلي للبدلة فكان الجاكيت مكشوف من منطقة الصدر ، فقامت بتغطيته لتظهر بإطلالة اكثر أحتشاما.



احلام الشامسي

وتركت أحلام الشامسي خصلات شعرها منسدلة على اكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة وقامت برفع خصلات شعرها الأمامية إلى الأعلى، وهو ما أبرز من إطلالتها.

احلام الشامسي



وأكملت أحلام الشامسي، إطلالتها ووضعت مكياجا ملفتا مرتكزا على الألوان التي تتناسب مع لون بشرتها، فقامت بوضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، وقامت باختيار الآي لاينر والآي شادو اللامع والماسكرا، والكحل باللون الاسود لتبرز من جمال عينيها .

احلام الشامسي

وتزينت احلام بمجموعة من المجوهرات اللافتة، وقد اختارت قرطين مع أساور وخواتم باللون الفضي والذهبي، وهو ما اكمل من تفاصيل إطلالتها .