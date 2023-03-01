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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بباروكة شعر.. شمس الكويتية تصدم متابعيها بهذه الإطلالة

شمس الكويتية
شمس الكويتية

شاركت المطربة  شمس الكويتية صورًة جديدة لمتابعيها عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة مختلفة وساحرة .

 

تفاصيل إطلالة شمس الكويتية

 

وظهرت شمس الكويتية وهي ترتدي توب باللون الأسود بأكمام طويلة وبفتحه من الصدر ، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

 

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وأكملت شمس الكويتية، إطلالتها بمكياج ناعم، واختارت أن تبرز جمال عينيها بالماسكرا والآي شادو الناعم والاي لاينر بألوان مختلفة، والكحل الأسود، مع وضع اللون الأحمر الناري كأحمر شفاه.

 

 شمس الكويتية


وظهرت شمس الكويتية بباروكة شعر طويلة باللون الأسود، وقامت بتركها منسدلة عبر أكتافها وظهرها بتسريحة إنسابية ناعمة.

 

ولم تتكلف شمس الكويتية،  في ارتداء الإكسسورات فظهرت بإطلالة بسيطة وناعمة .

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