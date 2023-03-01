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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقم خرافي.. سعر جمبسيوت وإكسسوارات بلقيس فتحي يثير ضجة

سعر إطلالة بلقيس
سعر إطلالة بلقيس فتحي

شاركت الفنانة الخليجية  بلقيس فتحي مع متابعيها جلسة تصوير خضعت لها منذ فترة، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وجريئة.

 

سعر إطلالة بلقيس فتحي

 

وتألقت  بلقيس بلوك جذاب، وظهرت بـ جمبسوت كت من إحدى دور الأزياء باللون الأسود من الجلد اللامع والمجسم على كامل جسدها، واختارت حذاء ناعمًا باللون الأسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 

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ووصل سعر جمبسوت بلقيس فتحي 17.888 ريالاً سعوديًا، أي ما يعادل 962.162.79 جنيهًا مصريًا.
 

 بلقيس فتحي


ورفعت بلقيس فتحي خصلات شعرها إلى الأعلى بعمله ذيل حصان، وذلك بتسريحة انسيابية وناعمة أبرز من طول شعرها.

 

واعتمدت بلقيس فتحي على بعض اللمسات الناعمة من المكياج، وقامت باختيار اللون الروز كأحمر شفاه، مع الكحل الأسود والماسكرا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.

 

وأكملت بلقيس فتحي إطلالتها ببعض الإكسسوارات اللافتة، فقامت باختيار قلادات وأساور وخواتم وقرطين ناعمين من باللون الفضي، وهو ما أكمل من إطلالتها .

 

 بلقيس فتحي

ووصل سعر عقد بلقيس فتحي حوالي 3.690 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 14.700 ريال سعودي و119.976.53 جنيهًا مصريًا، وسعر العقد الثاني 30.300 دولار أمريكي أي ما يعادل 120.717 ريالاً سعوديًا  و985.252.15 جنيهًا مصريًا.
 

 بلقيس فتحي

ووصل سعر أسوره بلقيس فتحي 34.900 دولار أمريكي أي ما يعادل 139.043 ريالاً سعوديًا، و1.134.822.89 جنيهًا مصريًا، وسعر الأسورة الثانية  22.100 دولار أمريكي، أي ما يعادل 88.047 ريالاً سعوديًا 718.610.43 جنيهًا مصريًا.

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