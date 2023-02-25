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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر صادم لفستان جويل مردينيان الفوشيا

جويل مردينيان
جويل مردينيان

شاركت الإعلامية وخبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت جويل مردينيان بإطلالة جذابة وناعمة للغاية.

 

سعر إطلالة جويل مردينيان


واختارت جويل مردينيان، ارتداء فستان باللون الفوشيا بتصميم الكب مزين بالكامل بالريش يتوسطه حزام من الحرير بنفس لون الفستان، وهو ما أبرز من قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

 

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ووصل سعر فستان جويل مردينيان 304 دينار كويتي، أي ما يعادل 991.55 جنيه مصري.
 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت جويل مردينيان تسريحة شعر جذابة؛ حيث تركت شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة إنسانية ناعمة.

 

سعر فستان جويل مردينيان


ووضعت جويل مردينيان مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الفاقع في الشفاه.

 

وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بإختيار بعض اللمسات الناعمة من الإكسسورات، فقامت بإرتداء أساور وكولية وخواتم وقرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

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