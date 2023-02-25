بمكياج لافت.. شمس الكويتية تستعرض جمال ملامحها

نشرت المطربة شمس الكويتية صورًة جديدة لمتابعيها عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة وناعمة.

تفاصيل إطلالة شمس الكويتية

وظهرت شمس الكويتية وهي ترتدي توب باللون الأخضر بأكمام طويلة ، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

وأكملت شمس الكويتية، إطلالتها بمكياج ناعم، واختارت أن تبرز جمال عينيها بالماسكرا والآي شادو الناعم والاي لاينر بألوان مختلفة، والكحل الأسود، مع وضع اللون الأحمر الناري كأحمر شفاه، مع الظهور بشعر مرفوع إلى الأعلى.

شمس الكويتية

ولم تتكلف شمس الكويتية، في ارتداء الإكسسورات فظهرت بإطلالة بسيطة وناعمة .